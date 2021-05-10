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    • 10.05.2021 14:27
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    Fenerbahçe'de Gustavo’nun yerine ilk aday !

    Süper Lig'de son 2 hafta kala şampiyonluk iddiası devam eden Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. İlk 11’deki yerini kaybeden ’nun sezon sonunda Fenerbahçe’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken yıldız ismin yerine İngiliz ekibi ’te müthiş bir performans sergileyen 'nun transfer edileceği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    ONUR ÖZKAN
    İşte Gustavo’nun yerine ilk aday

    Emre Belözoğlu'nun gelişi sonrasında gözden düşen ve ilk 11'deki yerini kaybeden Luiz Gustavo'nun sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Brezilyalı yıldızın yaşını, performansını ve yüksek maaşını dikkate alan Sarı-Lacivertli yönetim de yolların ayrılmasına çok sıcak bakıyor.


    LİSTEDE İLK SIRADA OKAY YOKUŞLU
    Emre Belözoğlu ve yöneticiler, Gustavo'nun olası ayrılığı sonrası bu bölgeye yapılacak transferi masaya yatırırken, flaş bir ismin gündeme geldiği öğrenildi.



    Devre arasında kiralık olarak gittiği İngiliz ekibi West Bromwich'te müthiş bir performans sergileyen Okay Yokuşlu, Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sıraya yerleşti.


        West Brom'un Premier Lig'den düşmesi sonrası yeniden Celta Vigo'ya geri dönecek olan milli futbolcu, kariyerine İspanya'da devam etmek istemiyor. Okay'ın ilk olarak İngiltere'den teklif bekleyeceği, bunun gerçekleşmemesi halinde ise diğer alternatiflere yöneleceği öğrenildi.




        YENİ BİR TRANSFER SAVAŞI
        Fenerbahçe, Celta Vigo ile 2 yıl daha sözleşmesi olan yıldız futbolcu için ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralama girişiminde bulunacak. Devre arasında ismi Galatasaray ile anılan Okay Yokuşlu, Türkiye'ye dönmeyi kabul etmiş ancak İspanyol kulübü yapılan teklifi yeterli bulmayınca transfer gerçekleşmemişti.


        Galatasaray'ın sezon sonunda bir kez daha Okay için hamle yapması halinde ezeli rakipler arasında yeni bir transfer savaşı da gündeme gelecek.

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