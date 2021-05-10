Emre Belözoğlu'nun gelişi sonrasında gözden düşen ve ilk 11'deki yerini kaybeden Luiz Gustavo'nun sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Brezilyalı yıldızın yaşını, performansını ve yüksek maaşını dikkate alan Sarı-Lacivertli yönetim de yolların ayrılmasına çok sıcak bakıyor.
LİSTEDE İLK SIRADA OKAY YOKUŞLU
Emre Belözoğlu ve yöneticiler, Gustavo'nun olası ayrılığı sonrası bu bölgeye yapılacak transferi masaya yatırırken, flaş bir ismin gündeme geldiği öğrenildi.
Devre arasında kiralık olarak gittiği İngiliz ekibi West Bromwich'te müthiş bir performans sergileyen Okay Yokuşlu, Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sıraya yerleşti.