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    • 10.05.2021 17:24
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    ! 'da Falcao şoku! Kadrodan çıkarıldı | Galatasaray'ın Denizli kamp kadrosu belli oldu

    haberi... Süper Lig'in 41. haftasında Denizli'un konuğu olacak , İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayarak şehre gitti. Galatasaray'da adalesinde ağrı hisseden , kamp kadrosunda yer almazken; Beşiktaş maçında sakatlanan Mostafa Mohamed kadroya dahil edildi.

    Kritik maç öncesi G.Saray'da Radamel Falcao şoku

    Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 41. haftasında Denizlispor ile oynayacağı maçı öncesindeki son çalışmasını bugün gerçekleştirdi.

    Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

    Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi.

    Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.

    Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    Radamel Falcao, sol üst arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle günü tedavi ile geçirdi. Oyuncumuzun yapılan tetkikleri sonucu bu bölgede orta derecede zorlanma tespit edildi.

    Mostafa Mohamed, tedavisinin ardından sahada fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı bir çalışma yaptı.

        Emre Taşdemir'in sağ alt arka adale grubunda darbeye bağlı hissettiği ağrı nedeniyle tedavisine başlandı.

        Galatasaray Futbol Takımı, Denizlispor maçı için saat 17.30'da sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Denizli'ye hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.

        Galatasaray'ın Denizlispor maçı için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
        Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli.

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