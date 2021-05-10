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    • Spor
    • 10.05.2021 15:19
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    • 10.05.2021 15:24
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    Haftanın hakemleri açıklandı: Beşiktaş'ın Karagümrük ile oynayacağı maçı yönetecek!

    Son dakika haberine göre 'de kritik haftanın hakemleri açıklandı. Süper Lig'in 41. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını , - DG mücadelesini , - Galatasaray karşılaşmasını da yönetecek.

    Kritik haftada hakemler açıklandı

    'de 41'inci haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre; yarın Süper Lig'de saat 17.00'de oynanacak.
    İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor maçı hariç, tamamı saat 20.30'da başlayacak 10 karşılaşmada görev yapacak hakemler şöyle:

    17.00 İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor (Ali Şansalan)
    20.30 Aytemiz Alanyaspor - BB Erzurumspor (Alper Ulusoy)
    20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü (Mete Kalkavan)
    20.30 - Demir Grup (Özkahya)
    20.30 Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu)
    20.30 Gaziantep FK - Çaykur Rİzespor (Zorbay Küçük)
    20.30 Helenex Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor (Halil Umut Meler)
    20.30 Yukatel - Galatasaray ()
    20.30 Beşiktaş - Fatih Karagümrük ()
    20.30 Gençlerbirliği - Göztepe (Suat Arslanboğa)

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