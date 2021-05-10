Dünyaca ünlü futbolcular sosyal medya paylaşımlarıyla İsrail işgali altındaki Filistin'e destek verdi

Siyonist İsrail'in Filistin'e yönelik saldırı ve işgal girişimi sürüyor.

Mescid-i Aksa'yı işgal eden İsrail güçleri aralarında çocukların da olduğu 20'den fazla Müslümanı şehit etti.

DÜNYACA ÜNLÜ FUTBOLCULARDAN TEPKİ

Paul Pogba, Riyad Mahrez, Achraf Hakimi, Mahmoud Trezeguet, Moussa Marega, Franck Ribery, Shkodran Mustafi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü futbolcu, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesine karşı tepki gösterdi.

Sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla İsrail saldırılarını kınayan futbolcular, "Özgür Filistin", "Şeyh Cerrah'ı koru" gibi ifadelerle mesajlarını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın barışa ve sevgiye ihtiyacı var. Hepimiz birbirimizi sevelim." ifadelerini kullandı.

"ALLAH'IM SEN FİLİSTİN'İ VE FİLİSTİNLİLERİ KORU"

Aston Villa'da forma giyen Mısırlı futbolcu Mahmoud Trezeguet Instagram paylaşımında, "Allah'ım sen Filistin'i ve Filistinlileri koru" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Riyad Mahrez, Achraf Hakimi, Moussa Marega, Franck Ribery, Shkodran Mustafi'nin aralarında bulunduğu çok sayıda futbolcu, Filistin için sosyal medyada başlatılan etiketlere katılarak tepkilerini ortaya koydu.