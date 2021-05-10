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    • 11.05.2021 00:05
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    Dünyaca ünlü futbolcular sosyal medya paylaşımlarıyla İsrail işgali altındaki Filistin'e destek verdi

    Dünyaca ünlü futbolcular sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarıyla altındaki Filistin'e destek verdi. , , Achraf Hakimi, , , , kodran Mustafi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü futbolcu, İsrail polisinin işgal altındaki ’te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesine karşı tepki gösterdi.

    Dünyaca ünlü futbolculardan Filistin'e destek!

    Siyonist İsrail'in Filistin'e yönelik saldırı ve işgal girişimi sürüyor.

    Mescid-i Aksa'yı işgal eden İsrail güçleri aralarında çocukların da olduğu 20'den fazla Müslümanı şehit etti.

    DÜNYACA ÜNLÜ FUTBOLCULARDAN TEPKİ
    , , Achraf Hakimi, , , , kodran Mustafi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü futbolcu, İsrail polisinin işgal altındaki 'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesine karşı tepki gösterdi.

    Sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla İsrail saldırılarını kınayan futbolcular, "Özgür Filistin", "Şeyh Cerrah'ı koru" gibi ifadelerle mesajlarını duyurdu.

    ekiplerinden 'da forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın barışa ve sevgiye ihtiyacı var. Hepimiz birbirimizi sevelim." ifadelerini kullandı.

    "ALLAH'IM SEN FİLİSTİN'İ VE FİLİSTİNLİLERİ KORU"
    'da forma giyen Mısırlı futbolcu t Instagram paylaşımında, "Allah'ım sen Filistin'i ve Filistinlileri koru" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

    Riyad Mahrez, Achraf Hakimi, Moussa Marega, Franck Ribery, 'nin aralarında bulunduğu çok sayıda futbolcu, Filistin için sosyal medyada başlatılan etiketlere katılarak tepkilerini ortaya koydu.

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