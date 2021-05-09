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    • Spor
    • 09.05.2021 19:37
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    • 09.05.2021 20:20
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    TFF 1. Lig'den 'e yükselecek takımlar belli oluyor! , ve ...

    TFF 1. Lig heyecan dolu maçlara sahne oluyor. Aynı puana sahip , GZT ve Yılport 'tan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor maçlarını kazandığı takdirde direkt 'e yükselecek. 20.30'da başlayacak maçların canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilrsiniz.

    Süper Lig'e yükselecek takımlar belli oluyor | CANLI

    TFF 1. Lig heyecan dolu maçlara sahne oluyor. Aynı puana sahip , GZT ve Yılport 'tan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor maçlarını kazandığı takdirde direkt 'e yükselecek.

    İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, bu ekipleri takip eden 4 takımın da play-off'ta Süper Lig'e yükselme mücadelesi vereceği ligde son 3 sıradaki takımlar da ligden düşecek.

    Son hafta öncesinde , ve 'un veda ettiği ligde Süper Lig'e direkt yükselecek takımlar oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

    ADANA DEMİR VE GİRESUN KAZANIRSA LİGE ÇIKACAK
    Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve 'un 67'şer puanla sıralandığı zirve mücadelesinde Adana Demirspor ve GZT Giresunspor ve maçlarını kazandığı takdirde adlarını Süper Lig'e yazdıracak.

    Puan eşitliği halinde rakiplerinin gerisinde kalacak Yılport Samsunspor'un Süper Lig vizesi alabilmesi için üzerindeki iki takımı puan olarak geçmesi gerekiyor.

    İlk 3 sıradaki takımdan birisinin play-off mücadelesi vereceği ligde 61 puanlı ve 60 puana sahip play-off oynamayı garantiledi. Play-off oynayacak son ekip 57 puanlı veya 55 puana sahip Ankara Keçiörengücü'nden biri olacak.

    Play-off yarı final eşleşmelerinde lig üçüncüsü ile altıncısı, lig dördüncüsü ile beşincisi karşılaşacak.

    MENEMENSPOR - ADANA DEMİRSPOR - CANLI ANLATIM İZLE

    ADANASPOR - YILPORT SAMSUNSPOR CANLI ANLATIM İZLE

    TUZLASPOR - GZT GİRESUNSPOR

    ADANA DEMİRSPOR
    TFF 1. Lig'de son hafta öncesi Süper Lig'e çıkma ihtimali bulunan ekiplerden Adana Demirspor, daha önce 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

    Süper Lig'den 1994-1995'ten beri uzakta kalan Adana Demirspor'da bu sezon 3. teknik direktör olarak çalışan Samet Aybaba, 1996-1997'de 'u ve 2016-2017'de de Sivasspor'u Süper Lig'e taşıdı.

    Aybaba'nın Kayserispor'u Süper Lig'e taşıdığı sezon GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş de Kayserispor'da forma giyiyordu.

    GZT GİRESUNSPOR
    En son 1970-1971 sezonunda Süper Lig vizesi alan GZT Giresunspor, 6 sezon mücadele ettiği Süper Lig'de 1976-1977'den beri yer almıyor.

    Futbolculuğu döneminde 1996-1997'de Kayserispor'la, 2005-2006'da Antalyaspor'la Süper Lig'e çıkan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, bu sefer teknik adamlık kariyerinde bunu başarmak için mücadele edecek.

    YILPORT SAMSUNSPOR
    TFF 1. Lig'de daha önce 7 kez Süper Lig vizesi alan Yılport Samsunspor, en fazla Süper Lig'e çıkan ekip konumunda bulunuyor. 1968-1969, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993 ve 2010-2011'de Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Samsunspor, daha önce 30 yıl Süper Lig'de mücadele etti.

    Samsunspor'un Süper Lig'e çıktığı 1990-1991 ve 1992-1993 sezonlarında takımda futbolcu olarak yer alan Ertuğrul Sağlam, bu sefer teknik direktör olarak bunu başarmak isteyecek.

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    Haberler Spor TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek takımlar belli oluyor! Adana Demirspor, Samsunspor ve Giresunspor...