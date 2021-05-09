Adanaspor Samsunspor maçı hangi kanalda? Adanaspor Samsunspor maçı izleme yolları!

ADANASPOR SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in son hafta mücadelesinde Adanaspor, Samsunspor'u konuk edecek. 9 Mayıs Pazar günü saat 20.30'da oynanacak olan mücadele, TRT Türk ve Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

Ligde 67 puanı paylaşan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un ardından averajla üçüncü sırada yer alan Yılport Samsunspor, son 4 haftada 3 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.