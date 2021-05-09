BURAK'IN HEYKELİNİ DİKECEĞİZ

Fransa'da Burak Yılmaz fırtınası... Lille'in Lens'i 3-0 yendiği maçta 2 golle yıldızlaşan Burak Yılmaz için Fransızlar övgü dolu sözler sarfetti... Lille Belediyesi resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Eğer böyle devam ederse Burak'ın heykelini dikeceğiz" ifadelerini kullandı. France Football dergisi, "Burak Lens'i nakavt etti, Lille'in şampiyonluğuna 2 maç kaldı" başlığını kullandı. Le Figaro ise "Lille onun sayesinde şampiyonluğuna doğru ilerliyor" sözleri kullanıldı.