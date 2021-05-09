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    bileti alacak iki takım belli oluyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    . Lig'de kader günü... Ligin ilk 3 sırasında yer alan A.Demir, Giresun ve Samsunspor 67 puanda... Bugün oynanacak son hafta maçları sonrası ikisi bileti alacak. İstanbul ve Altay, play-off'u garantiledi. veya 'nden biri play-off bileti alacak. Saat 20.30'da Menemen-A. Demir, Tuzla-Giresunspor ve - Samsunspor maçları oynanacak.

    Süper Lig bileti alacak iki takım belli oluyor

    TFF 1. Lig'de kader günü... Ligin ilk 3 sırasında yer alan A.Demir, Giresun ve Samsunspor 67 puanda... Bugün oynanacak son hafta maçları sonrası ikisi Süper Lig bileti alacak. İstanbul ve Altay, play-off'u garantiledi. Altınordu veya Keçiörengücü'nden biri play-off bileti alacak. Saat 20.30'da Menemen-A. Demir, Tuzla-Giresunspor ve Adanaspor- Samsunspor maçları oynanacak.

    KONYA GÖZ-GÖZ'Ü YIKTI
    Süper     Lig'de Konyaspor deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Konyaspor'un golünü 66'da penaltıdan Jevtovic attı. Hatayspor ise evinde Boupendza'nın golüyle Denizli'yi devirdi.

    BURAK'IN HEYKELİNİ DİKECEĞİZ
    Fransa'da     Burak Yılmaz fırtınası... Lille'in Lens'i 3-0 yendiği maçta 2 golle yıldızlaşan Burak Yılmaz için Fransızlar övgü dolu sözler sarfetti... Lille Belediyesi resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Eğer böyle devam ederse Burak'ın heykelini dikeceğiz" ifadelerini kullandı. France Football dergisi, "Burak Lens'i nakavt etti, Lille'in şampiyonluğuna 2 maç kaldı" başlığını kullandı. Le Figaro ise "Lille onun sayesinde şampiyonluğuna doğru ilerliyor" sözleri kullanıldı.

        KARAGÜMRÜK GENÇLER'E ACIMADI
        Süper         Lig'de Karagümrük evinde Gençlerbirliği'ni 5-1 yendi. Başkent ekibinin ligde kalma şansı mucizelere kaldı. Karagümrük'ün gollerini Zukanovic, Borini, Ndao (2) ve Lens attı. Gençlenr'in tek sayısı İlker Karakaş'tan geldi.

        ERZURUM'UN İŞİ ÇOK ZOR
        Kasımpaşa Erzurum'u deplasmanda 1-0 yenerek kümede kalma yolunda çok büyük bir adım attı. Ev sahibi Erzurumspor ise umutlarını yitirmek üzere... Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı Dadaşlar'ın ligde kalması mucizelere kaldı.

        MALATYA RİZE'DE 4 KÖŞE
        Süper         Lig'de alt tarafı yakından ilgilendiren maçta Yeni Malatyaspor deplasmanda 4-0 yendi. Malatya'nın golleri Adem, Hadebe, Fofana ve Kubilay'dan geldi.

            KAYSERİ FIRSAT TEPTİ
            Süper             Lig'de Kayserispor evinde Gaziantep ile golsüz berabere kaldı. Sarı- Kırmızılı ekip 40 puanda kaldı. Kayseri düşme hattının sadece 1 puan üzerinde bulunuyor.

            SİVAS'TA SESSİZ SİNEMA!
            Süper             Lig'de Sivasspor ile Medipol Başakşehir'in mücadelesinden gol sesi çıkmadı. Yiğidolar beraberlik sonrasında yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.

            HAYDİ PINAR KARŞIYAKA
            Basketbol             Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselme başarısı gösteren Pınar Karşıyaka, bugün TSİ 19.00'da İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos ile karşı karşıya gelecek.
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            Haberler Spor Süper Lig bileti alacak iki takım belli oluyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)