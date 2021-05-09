TFF 1. Lig'de kader günü... Ligin ilk 3 sırasında yer alan A.Demir, Giresun ve Samsunspor 67 puanda... Bugün oynanacak son hafta maçları sonrası ikisi Süper Lig bileti alacak. İstanbul ve Altay, play-off'u garantiledi. Altınordu veya Keçiörengücü'nden biri play-off bileti alacak. Saat 20.30'da Menemen-A. Demir, Tuzla-Giresunspor ve Adanaspor- Samsunspor maçları oynanacak.
KONYA GÖZ-GÖZ'Ü YIKTI
Süper Lig'de Konyaspor deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Konyaspor'un golünü 66'da penaltıdan Jevtovic attı. Hatayspor ise evinde Boupendza'nın golüyle Denizli'yi devirdi.
BURAK'IN HEYKELİNİ DİKECEĞİZ
Fransa'da Burak Yılmaz fırtınası... Lille'in Lens'i 3-0 yendiği maçta 2 golle yıldızlaşan Burak Yılmaz için Fransızlar övgü dolu sözler sarfetti... Lille Belediyesi resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Eğer böyle devam ederse Burak'ın heykelini dikeceğiz" ifadelerini kullandı. France Football dergisi, "Burak Lens'i nakavt etti, Lille'in şampiyonluğuna 2 maç kaldı" başlığını kullandı. Le Figaro ise "Lille onun sayesinde şampiyonluğuna doğru ilerliyor" sözleri kullanıldı.