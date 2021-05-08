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    basınından flaş bir iddia geldi: gözünü 'a dikti

    'da transfer çalışmaları sürerken basınından flaş bir iddia edildi. Voetbal 24'ün haberine göre Trabzonspor, 'nin kaptanı 'i kadrosuna katmak istiyor. Haberde Brugge kulübünün, çok sevilen oyuncusu ve kaptanını bırakma düşüncesinde olmadığına da vurgu yaptı. Orta sahanın hemen her bölgesinde oynayabilen 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun ise teklif karşısında henüz bir karar vermediği de haberde ifade edildi.

    Trabzon gözünü Vormer'a dikti

    Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürerken basınından flaş bir iddia edildi. Voetbal 24'ün haberine göre , 'nin kaptanı Ruud Vormer'i kadrosuna katmak istiyor.

    Haberde Brugge kulübünün, çok sevilen oyuncusu ve kaptanını bırakma düşüncesinde olmadığına da vurgu yaptı. Orta sahanın hemen her bölgesinde oynayabilen 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun ise teklif karşısında henüz bir karar vermediği de haberde ifade edildi. Ruud Vormer, bu sezon 42 maçta 7 gol, 15 asistlik bir performans sergiledi.

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    Haberler Spor Belçika basınından flaş bir iddia geldi: Trabzonspor gözünü Ruud Vormer'a dikti