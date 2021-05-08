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    • Spor
    • 08.05.2021 13:06
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    • 08.05.2021 13:06
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    Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmayan 3 kulüp için büyük tehlike: 2 yıl men cezası geliyor!

    UEFA, Avrupa Süper Ligi'ne katılan ve daha sonra ligden ayrılan 9 kulübün cezasını açıkladı. Ancak diğer 3 kulüp için daha farklı bir senaryo bekleniyor. Ceferin, İstanbul'da oynanacak finalin ardından bu üç kulübün ikişer yıl Avrupa'dan men edilmesi için teklif sunacak.

    Ayrılmayan 3 kulüp için büyük tehlike

    UEFA, Avrupa Süper Ligi'ni kuran ancak daha sonra ligden ayrılan 9 kulübün cezasını kesti. Buna göre, Avrupa Süper Ligi girişiminin hata olduğunu kabul edip özür dileyen bu kulüplerin, UEFA turnuvalarından bir sezonda elde edecekleri gelirin yüzde 5'ine el konulacak. UEFA'ya ve organizasyonlara bağlı kalma sözü veren kulüpler, benzer bir turnuvaya katılmaları halinde 100 milyon euro, taahhütlere aykırı davranmaları durumunda ise 50 milyon euro ceza ödeyecek.


    Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmayan üç kulüp bulunuyor. Real Madrid, Barcelona ve Juventus turnuvadan geri adım atmadı. UEFA bu üç kulüp için disiplin soruşturmasını başlattı. Verilecek cezanın ne olacağı henüz net değil ancak İspanyol basınından çarpıcı bir iddia geldi.



    Cope'un haberine göre UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, üç kulübün cezalandırılması için İstanbul'daki finali bekliyor. Ceferin, İstanbul'da oynanacak finalin ardından bu üç kulübün ikişer yıl Avrupa'dan men edilmesi için teklif sunacak. Ntv'nin haberine göre, bu teklif kabul edilirse Real Madrid, Barcelona ve Juventus bir süre Avrupa kupalarında yer alamayacak.



        Ligden ayrılan 9 kulübe verilen cezanın ardından Ceferin'in açıklamalarına yer verilmiş ve şu ifadeler kullanılmıştı: "Bu para cezalarının hiçbiri UEFA tarafından tutulmayacak. Avrupa'daki gençlik futboluna yatırım yapılacak. Dokuz kulüp hatasını fark ederek Avrupa futboluna bağlılıklarını göstermek için harekete geçti. Ancak aynı şey, sözde Süper Lig'de kalan kulüpler için söylenemez. UEFA bu kulüplerle daha sonra ilgilenecek."



        Avrupa Süper Ligi'nin ilanından sonra futbol dünyasından büyük tepki gelmiş ve taraftarlar kulüpleri protesto etmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Liverpool, Milan, Inter ve Atletico Madrid turnuvadan çekildi.

        Avrupa Süper Ligi'nin başkanı Florentino Perez, oluşumun devam edeceğini yalnızca ertelendiğini söylemişti. Juventus'un patronu Andrea Agnelli de Süper Lig konusunda ısrarcı olurken Barcelona Başkanı Joan Laporta da Avrupa Süper Ligi'nin bir gereklilik olduğunu vurgulamıştı.

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