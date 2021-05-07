Yarın Galatasaray'a karşı şampiyonluk yolunda çok kritik bir sınav verecek olan Beşiktaş galibiyete kilitlendi. Hafta başından bu yana bu maçla yatıp kalkan teknik direktör Sergen Yalçın imha planını belirledi. Tecrübeli hoca, rakibin hamlelerine aynı şekilde karşılık vermeyi düşünüyor.
GERİ ÇEKİLMEK YOK, HÜCUM VAR!
Kazanmak zorunda olan Galatasaray'ın derbiye baskılı başlayacağını planlayan Yalçın puan avantajına rağmen takımını geride bekletmeyecek. Aksine santra ile beraber hücum emri verecek.
HEDEF PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜĞÜ ALMAK
Başarılı teknik adam ilk düdükle beraber yapılacak pres ve golü düşünen anlayışla Galatasaray'ı şaşırtacak. Hedef skor üstünlüğünü ele geçirerek derbide psikolojik avantajı elde etmek.
SADECE EKSİK KALIRSAK SIKINTI YAŞARIZ
Futbolcularıyla yaptığı toplantılarda "Sakin olun, gereksiz kart görmeyin" uyarısında bulunan Sergen Yalçın, "G.Saray'a karşı sadece eksik kalırsak sıkıntı yaşarız" ifadesini kullandı.