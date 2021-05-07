



ABOUBAKAR DERBİDE YOK

Derbi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Aboubakar şoku yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle dünkü idmana da katılamayan Kamerunlu forvetin derbide forma giyemeyeceği belirtildi. Yine idmanda yer almayan N'Koudou ile ilgili karar ise bugün verilecek. Sergen Yalçın'ın Galatasaray'a karşı ileri uçta Gökhan Töre'yi, sol kanatta ise Cyle Larin'i oynatacağı gelen bilgiler arasında.



TEST MÜJDESİ!

Dev derbi öncesinde Beşiktaş'a iyi bir haber geldi. Futbolculara yapılan son Covid 19 testlerinin tamamı negatif çıktı. Bu sezon Covid nedeniyle birçok maçta sıkıntı yaşayan Siyah- Beyazlılar'da bu haber herkese derin bir nefes aldırdı.



YÜZDE 70 ÇAKIR YÜZDE 30 AYDINUS

MHK derbinin hakemini bugün açıklayacak. Alınan bilgilere göre Cüneyt Çakır büyük ihtimalle dev maçı yönetecek. Plase ile Fırat Aydınus.

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