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    Kartal, Aslan’ı şok edecek! 'ın imha planı hazır...

    ’ın maça baskılı başlayacağını düşünen tecrübeli , santra ile birlikte hücum emri verdi. Kartal yapacağı presle rakibi şaşırtacak.

    Kartal, Aslan’ı şok edecek!

    Yarın Galatasaray'a karşı şampiyonluk yolunda çok kritik bir sınav verecek olan Beşiktaş galibiyete kilitlendi. Hafta başından bu yana bu maçla yatıp kalkan teknik direktör Sergen Yalçın imha planını belirledi. Tecrübeli hoca, rakibin hamlelerine aynı şekilde karşılık vermeyi düşünüyor.

    GERİ ÇEKİLMEK YOK, HÜCUM VAR!
    Kazanmak zorunda olan Galatasaray'ın derbiye baskılı başlayacağını planlayan Yalçın puan avantajına rağmen takımını geride bekletmeyecek. Aksine santra ile beraber hücum emri verecek.




    HEDEF PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜĞÜ ALMAK
    Başarılı teknik adam ilk düdükle beraber yapılacak pres ve golü düşünen anlayışla Galatasaray'ı şaşırtacak. Hedef skor üstünlüğünü ele geçirerek derbide psikolojik avantajı elde etmek.



    SADECE EKSİK KALIRSAK SIKINTI YAŞARIZ
    Futbolcularıyla yaptığı toplantılarda "Sakin olun, gereksiz kart görmeyin" uyarısında bulunan Sergen Yalçın, "G.Saray'a karşı sadece eksik kalırsak sıkıntı yaşarız" ifadesini kullandı.



        ABOUBAKAR DERBİDE YOK
        Derbi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Aboubakar şoku yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle dünkü idmana da katılamayan Kamerunlu forvetin derbide forma giyemeyeceği belirtildi. Yine idmanda yer almayan N'Koudou ile ilgili karar ise bugün verilecek. Sergen Yalçın'ın Galatasaray'a karşı ileri uçta Gökhan Töre'yi, sol kanatta ise Cyle Larin'i oynatacağı gelen bilgiler arasında.

        TEST MÜJDESİ!
        Dev derbi öncesinde Beşiktaş'a iyi bir haber geldi. Futbolculara yapılan son Covid 19 testlerinin tamamı negatif çıktı. Bu sezon Covid nedeniyle birçok maçta sıkıntı yaşayan Siyah- Beyazlılar'da bu haber herkese derin bir nefes aldırdı.

        YÜZDE 70 ÇAKIR YÜZDE 30 AYDINUS
        MHK derbinin hakemini bugün açıklayacak. Alınan bilgilere göre Cüneyt Çakır büyük ihtimalle dev maçı yönetecek. Plase ile Fırat Aydınus.

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