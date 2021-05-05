Yeni sezon kadrosunu olabildiğince kısa sürede oluşturmak isteyen Trabzonspor'dan çok flaş bir hamle geldi. Bordo- Mavililer forvet listesinin ilk sırasında yer alan Andreas Cornelius'u bitirmek için operasyona start verdi. Yönetimin yetki verdiği bir menajer dün İtalya'ya gitti. Burada hem Danimarkalı yıldız hem de kulübü Atalanta ile görüşmeler yapılacak. Alınan bilgilere göre Trabzonspor'un hedefi 28 yaşındaki Cornelius'u uygun bir satın alma opsiyonu 1 sezonluğuna ile kiralamak
- Spor
- 05.05.2021 Gazete