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    , ’un transferi için ’ya bir yetkili gönderdi

    Yeni sezon kadrosunu olabildiğince kısa sürede oluşturmak isteyen 'dan çok flaş bir hamle geldi. - Mavililer forvet listesinin ilk sırasında yer alan 'u bitirmek için operasyona start verdi. Yönetimin yetki verdiği bir menajer dün 'ya gitti. Burada hem lı yıldız hem de kulübü ile görüşmeler yapılacak.

    Fırtına'dan çizme harekatı
    Yeni sezon kadrosunu olabildiğince kısa sürede oluşturmak isteyen 'dan çok flaş bir hamle geldi. - Mavililer forvet listesinin ilk sırasında yer alan 'u bitirmek için operasyona start verdi. Yönetimin yetki verdiği bir menajer dün 'ya gitti. Burada hem lı yıldız hem de kulübü ile görüşmeler yapılacak. Alınan bilgilere göre Trabzonspor'un hedefi 28 yaşındaki Cornelius'u uygun bir satın alma opsiyonu 1 sezonluğuna ile kiralamak
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    Haberler Spor Trabzonspor, Andreas Cornelius’un transferi için İtalya’ya bir yetkili gönderdi