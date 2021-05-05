Galatasaray'ın transfer listesinde olan Brezilyalı Hernani için Sarı- Kırmızılılar Taffarel'i devreye soktu. Parma'nın eski kalecilerinden olan Taffarel'in hem vatandaşı Hernani ile hem de İtalyan kulübüyle Sarı-Kırmızılılar adına bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
PARMA DA ONAY VERİYOR
Serie A'da küme düşen Parma'nın da Hernani'nin gidişine onay vereceği ifade edildi. Taffarel'in hem G.Saray hem de Türkiye hakkında Hernani'yi bilgilendirdiği belirlendi.
ÇOK BÜYÜK BİR CAMİA
Türkiye'de futbola ilginin Brezilya'ya çok benzediğini belirten Taffarel, Hernani'ye "G.Saray büyük bir camia. Ne kadar doğru bir karar verdiğini gidince anlayacaksın" dedi.