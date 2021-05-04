UEFA İcra Komitesi bugün, korona virüs salgını sebebiyle sorun oluşmaması ve devamlılığın sürdürülebilmesi için UEFA EURO 2020 turnuvasına özel kuralları onayladı.
Buna göre olası korona virüs vakaları ve karantina önlemleri nedeniyle maçlarda sıkıntı yaşanmaması için takım kadrolarının sayısı 23'ten, 26'ya çıkarıldı. Ancak her bir karşılaşma için bildirilecek maksimum futbolcu sayısı 23 olarak kalacak.
1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla değişikliklerin tıbbi olarak onaylanması koşuluyla, ciddi sakatlık veya hastalık durumunda oyuncu listesinde sınırsız değişiklik yapılmasına izin verilecek.