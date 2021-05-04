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    , ve için görüşmeleri hızlandırdı: 'dan yıldız avı

    gelecek sezon için kadrosuna önemli isimler katmayı amaçlıyor. Bordo-mavili takımın en çok istediği oyuncular arasında yer alan , ve için yapılan görüşmeler sürüyor.

    Trabzonspor'dan yıldız avı

    Trabzonspor gelecek sezon için kadrosuna önemli isimler katmayı amaçlıyor. Bordo-mavili takımın en çok istediği oyuncular arasında yer alan , ve için yapılan görüşmeler sürüyor. Kulüp üç oyuncuyu da özellikle ekonomik olarak belli kriterlerin altına çekmeye çalışıyor. lı forvet oyuncusu ve Gervinho 'da forma giyiyorlar. Cornelius'un bonservisi ise 'da. Her iki oyuncu ile gerüşmek için 'ya Covid-19 nedeniyle gecikmeli gidilecek. T ile de önemli mesafa alındığı öğrenildi.

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