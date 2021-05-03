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    kendini aştı!

    formunun zirvesinde... Bu sezon ligde attığı 5 golü de 2021 takvim senesinde kaydeden Emre , formasıyla fileleri en fazla havalandırdığı sezona ulaştı.

    Emre Akbaba kendini aştı!
    Emre formunun zirvesinde... Bu sezon ligde attığı 5 golü de 2021 takvim senesinde kaydeden , formasıyla fileleri en fazla havalandırdığı sezona ulaştı.

    SÜPER LİG'DE GOL REKORU!
    Emre Akbaba'nın filelerine gönderdiği golle birlikte, Süper Lig tarihinde en fazla gol atılan sezona ulaşıldı... Akbaba'nın golüyle 39. haftada 1033. gole imza atıldı... Süper Lig'de bu sezon ilk golü , 1000. golü ise atmıştı.

    DERVİŞOĞLU'NDAN MÜKEMMEL GOL!
    G.Birliğİ maçında açılış golüne imza atan , Galatasaray formasıyla bu sezon Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu oldu. 21 yaşındaki oyuncunun attığı golde topu alışı ve vuruşu mükemmeldi.
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