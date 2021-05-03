Emre Akbaba formunun zirvesinde... Bu sezon ligde attığı 5 golü de 2021 takvim senesinde kaydeden Emre Akbaba, Galatasaray formasıyla fileleri en fazla havalandırdığı sezona ulaştı.
SÜPER LİG'DE GOL REKORU!
Emre Akbaba'nın Gençlerbirliği filelerine gönderdiği golle birlikte, Süper Lig tarihinde en fazla gol atılan sezona ulaşıldı... Akbaba'nın golüyle 39. haftada 1033. gole imza atıldı... Süper Lig'de bu sezon ilk golü Skoda, 1000. golü ise Sakıb Aytaç atmıştı.
DERVİŞOĞLU'NDAN MÜKEMMEL GOL!
G.Birliğİ maçında açılış golüne imza atan Halil Dervişoğlu, Galatasaray formasıyla bu sezon Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu oldu. 21 yaşındaki oyuncunun attığı golde topu alışı ve vuruşu mükemmeldi.
SÜPER LİG'DE GOL REKORU!
Emre Akbaba'nın Gençlerbirliği filelerine gönderdiği golle birlikte, Süper Lig tarihinde en fazla gol atılan sezona ulaşıldı... Akbaba'nın golüyle 39. haftada 1033. gole imza atıldı... Süper Lig'de bu sezon ilk golü Skoda, 1000. golü ise Sakıb Aytaç atmıştı.
DERVİŞOĞLU'NDAN MÜKEMMEL GOL!
G.Birliğİ maçında açılış golüne imza atan Halil Dervişoğlu, Galatasaray formasıyla bu sezon Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu oldu. 21 yaşındaki oyuncunun attığı golde topu alışı ve vuruşu mükemmeldi.