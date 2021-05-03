Galatasaray pes etmedi! Fark yeniden 6'ya indi...

Aslan pes etmedi... Sarı-Kırmızılılar deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek az kalan şampiyonluk iddiasını son üç haftaya taşıdı. 12. dakikada Gedson'un frikiği Nordfeldt'te kaldı. 21. dakikada Babel arka direkte boş pozisyonda kafa vuruşunu istediği gibi yapamadı.
ÇOK İYİ ALDI, SÜPER VURDU
44'de Galatasaray öne geçti. Halil Dervişoğlu topu önüne çok güzel alıp ceza sahası dışından harika bir vuruş yaptı: 0-1. 49'da Halil'in çaprazdan vuruşunu Nordfeldt kurtardı.
3. GOL VAR'DAN İPTAL OLDU
53. dakikada fark 2'ye çıktı. Emre Akbaba sol ayağının içiyle müthiş bir gol attı ve skor 2-0 oldu. 65. dakikada Emre Akbaba'nın golü VAR uyarısı sonrasında iptal edildi.
NORDFELDT FARKI ÖNLEDİ
75. dakikada Marcao'nun kafa vuruşunda Nordfeldt golü önledi. 78'de Nordfeldt üst üste Arda ve Emre Akbaba'nın şutlarını kurtardı. Kalan dakikalarda skor değişmedi: 0-2.
DIŞARIDA 39 PUAN
CİMBOM dış sahada başarılı performansını sürdürdü. 19. deplasman maçında 13. galibiyetini elde eden Sarı- Kırmızılılar 39 puanla F.Bahçe'nin ardından en başarılı ikinci takım oldu.
ÇOK İYİ ALDI, SÜPER VURDU
44'de Galatasaray öne geçti. Halil Dervişoğlu topu önüne çok güzel alıp ceza sahası dışından harika bir vuruş yaptı: 0-1. 49'da Halil'in çaprazdan vuruşunu Nordfeldt kurtardı.
3. GOL VAR'DAN İPTAL OLDU
53. dakikada fark 2'ye çıktı. Emre Akbaba sol ayağının içiyle müthiş bir gol attı ve skor 2-0 oldu. 65. dakikada Emre Akbaba'nın golü VAR uyarısı sonrasında iptal edildi.
NORDFELDT FARKI ÖNLEDİ
75. dakikada Marcao'nun kafa vuruşunda Nordfeldt golü önledi. 78'de Nordfeldt üst üste Arda ve Emre Akbaba'nın şutlarını kurtardı. Kalan dakikalarda skor değişmedi: 0-2.
DIŞARIDA 39 PUAN
CİMBOM dış sahada başarılı performansını sürdürdü. 19. deplasman maçında 13. galibiyetini elde eden Sarı- Kırmızılılar 39 puanla F.Bahçe'nin ardından en başarılı ikinci takım oldu.