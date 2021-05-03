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    Galatasaray pes etmedi! Fark yeniden 6'ya indi...

    Rahat bir futbol sergileyen Cimbom, Halil ve ’nın golleriyle rakibini devirdi... Şimdi gözünü cumartesi günü oynayacağı derbisine çevirdi.

    Aslan pes etmedi
    Aslan pes etmedi... Sarı-Kırmızılılar deplasmanda 'ni 2-0 yenerek az kalan şampiyonluk iddiasını son üç haftaya taşıdı. 12. dakikada 'un frikiği Nordfeldt'te kaldı. 21. dakikada arka direkte boş pozisyonda kafa vuruşunu istediği gibi yapamadı.

    ÇOK İYİ ALDI, SÜPER VURDU
    44'de Galatasaray öne geçti. topu önüne çok güzel alıp ceza sahası dışından harika bir vuruş yaptı: 0-1. 49'da Halil'in çaprazdan vuruşunu Nordfeldt kurtardı.



    3. GOL VAR'DAN İPTAL OLDU
    53. dakikada fark 2'ye çıktı. sol ayağının içiyle müthiş bir gol attı ve skor 2-0 oldu. 65. dakikada Emre Akbaba'nın golü VAR uyarısı sonrasında iptal edildi.

    NORDFELDT FARKI ÖNLEDİ
    75. dakikada Marcao'nun kafa vuruşunda Nordfeldt golü önledi. 78'de Nordfeldt üst üste Arda ve Emre Akbaba'nın şutlarını kurtardı. Kalan dakikalarda skor değişmedi: 0-2.

    DIŞARIDA 39 PUAN
    CİMBOM dış sahada başarılı performansını sürdürdü. 19. deplasman maçında 13. galibiyetini elde eden Sarı- Kırmızılılar 39 puanla F.Bahçe'nin ardından en başarılı ikinci takım oldu.



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    Haberler Spor Galatasaray pes etmedi! Fark yeniden 6'ya indi...