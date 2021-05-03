Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında düşme hattında yer alan Erzurumspor'u konuk ediyor. Sarı lacivertliler, lider Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın 3 puan aldığı haftada hata yapmak istemezken, mutlak glaibiyet peşinde.

Başlama düdüğü 20:30'da çalan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, bu maçta görev alacak olan VAR hakemini de belirledi.

Yapılan açıklamada Fenerbahçe - Erzurumspor karşılaşmasında Hüseyin Göçek VAR olarak görev yapacağı açıklandı. AVAR'ı ise Serkan Ok olacak.