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    • 03.05.2021 13:01
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    • 03.05.2021 13:01
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    ! - maçının VAR hakemi oldu

    Süper Lig'in 39. haftasında evinde küme düşmeme mücadelesi veren 'u ağırlıyor. Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı karşılaşmanın VAR hakemi oldu.

    Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı VAR hakemi belli oldu

    Süper Lig'in 39. haftasında , sahasında düşme hattında yer alan Erzurum'u konuk ediyor. Sarı lacivertliler, lider Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın 3 puan aldığı haftada hata yapmak istemezken, mutlak glaibiyet peşinde.

    Başlama düdüğü 20:30'da çalan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, bu maçta görev alacak olan VAR hakemini de belirledi.

    Yapılan açıklamada Fenerbahçe - Erzurumspor karşılaşmasında VAR olarak görev yapacağı açıklandı. AVAR'ı ise Serkan Ok olacak.

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