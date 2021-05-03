Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe bugün 20.30'da Ülker Stadyumu'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.
Mete Kalkavan'n yöneteceği maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe'de Diego Perotti, Sadık ve Nazım Sangare'nin sakatlıkları devam ediyor.
Gökhan Gönül ise kırmızı kart cezalısı. Erzurumspor'da ise Emrah Başsan sarı kart cezalısı.
7 FUTBOLCU KART SINIRINDA
F. BAHÇE'DE 7 futbolcu kart sınırında. Caner, Serdar, Pelkas, Sosa, Tisserand, Sinan ve Ferdi bugün kart görürse A.Gücü maçında forma giyemeyecek.
Mete Kalkavan'n yöneteceği maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe'de Diego Perotti, Sadık ve Nazım Sangare'nin sakatlıkları devam ediyor.
Gökhan Gönül ise kırmızı kart cezalısı. Erzurumspor'da ise Emrah Başsan sarı kart cezalısı.
7 FUTBOLCU KART SINIRINDA
F. BAHÇE'DE 7 futbolcu kart sınırında. Caner, Serdar, Pelkas, Sosa, Tisserand, Sinan ve Ferdi bugün kart görürse A.Gücü maçında forma giyemeyecek.