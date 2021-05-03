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    ’nin rakibi BB

    Spor Toto ’de 39. haftanın kapanış maçında , BB Erzurmu’u konuk ediyor. Saat 20.30’da başlayacak olan maçı yönetecek.

    Fener’in rakibi Erzurumspor
    Süper Lig'in 39. haftasında bugün 20.30'da 'nda Büyükşehir Belediye 'u konuk edecek.

    'n yöneteceği maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe'de , Sadık ve 'nin sakatlıkları devam ediyor.

    ise kırmızı kart cezalısı. Erzurumspor'da ise sarı kart cezalısı.

    7 FUTBOLCU KART SINIRINDA
    F. BAHÇE'DE 7 futbolcu kart sınırında. Caner, Serdar, Pelkas, Sosa, Tisserand, Sinan ve Ferdi bugün kart görürse A.Gücü maçında forma giyemeyecek.
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