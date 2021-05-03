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    35 yaşında savaş çıkarttı! ve ...

    formasıyla tarih yazan 35 yaşındaki ’ı transfer etmek için ve düğmeye bastı. Burak'ın Lille ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

    35 yaşında savaş çıkarttı
    Nice'i ve 'in golleriyle yenen , tarih yazmaya adım adım yaklaşırken Türk yıldızlara büyük övgü var. Burak için "'ya gelmek için neden 35 yaşını bekledi" yorumu yapılırken, Zeki Çelik için ise "Hiperaktif" ifadesi kullanıldı.

    Burak Yılmaz'ın inanılmaz performansı da F.Bahçe ile G.Saray'ı harekete geçirdi. Ezeli rakipler 35 yaşındaki Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia ediliyor. Burak'ın Lille ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.





    Lille, 'nde son 3 haftaya PSG'nin 1 puan önünde lider olarak giriyor.
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