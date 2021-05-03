Nice'i Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle yenen Lille, tarih yazmaya adım adım yaklaşırken Türk yıldızlara büyük övgü var. Burak için "Avrupa'ya gelmek için neden 35 yaşını bekledi" yorumu yapılırken, Zeki Çelik için ise "Hiperaktif" ifadesi kullanıldı.
Burak Yılmaz'ın inanılmaz performansı da F.Bahçe ile G.Saray'ı harekete geçirdi. Ezeli rakipler 35 yaşındaki Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia ediliyor. Burak'ın Lille ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Lille, Fransa Ligi'nde son 3 haftaya PSG'nin 1 puan önünde lider olarak giriyor.
Burak Yılmaz'ın inanılmaz performansı da F.Bahçe ile G.Saray'ı harekete geçirdi. Ezeli rakipler 35 yaşındaki Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia ediliyor. Burak'ın Lille ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Lille, Fransa Ligi'nde son 3 haftaya PSG'nin 1 puan önünde lider olarak giriyor.