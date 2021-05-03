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    savaşı! 16 yaşındaki Makedon yıldızın peşinde

    , 16 yaşındaki Makedon yıldız ’nin peşinde... Genç oyuncu için çalışmalara başlayan Fırtına’nın rakipleri ve D.Zagreb...

    Besar Gudjufi savaşı
    Son dönemde ciddi bir atılım içerisinde olan Kuzey futbolu birçok kulübün ilgisini çekiyor. 'ın F.Bahçe'de başarılı olması ve ardından yüksek rakamlara transfer yapması sonrası bu lige yönelen Türk kulüplerinin dikkatini yeni bir oyuncu çekti...

    'nde son sırada bulunan 'nın henüz 16 yaşında olan sol kanat oyuncusu tüm dikkatleri üzerine çekti... ile , Makedonya'nın yeni Eljif Elmas'ı olarak gösterilen 16 yaşındaki Besar Gudjufi için kapışıyor. Ancak bu kez D.Zagreb kulübü de transfer için devrede... Trabzonspor yetkilileri henüz 18 yaşın altında olan bu oyuncunun transfer sürecinde hata yapmamak için prosedürleri uygulamaya çalışıyor.
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    Haberler Spor Besar Gudjufi savaşı! Trabzonspor 16 yaşındaki Makedon yıldızın peşinde