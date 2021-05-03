Son dönemde ciddi bir atılım içerisinde olan Kuzey Makedonya futbolu birçok kulübün ilgisini çekiyor. Eljif Elmas'ın F.Bahçe'de başarılı olması ve ardından yüksek rakamlara transfer yapması sonrası bu lige yönelen Türk kulüplerinin dikkatini yeni bir oyuncu çekti...
Makedonya Ligi'nde son sırada bulunan Belasica Strumica'nın henüz 16 yaşında olan sol kanat oyuncusu Besar Gudjufi tüm dikkatleri üzerine çekti... Trabzonspor ile Beşiktaş, Makedonya'nın yeni Eljif Elmas'ı olarak gösterilen 16 yaşındaki Besar Gudjufi için kapışıyor. Ancak bu kez D.Zagreb kulübü de transfer için devrede... Trabzonspor yetkilileri henüz 18 yaşın altında olan bu oyuncunun transfer sürecinde hata yapmamak için prosedürleri uygulamaya çalışıyor.
Makedonya Ligi'nde son sırada bulunan Belasica Strumica'nın henüz 16 yaşında olan sol kanat oyuncusu Besar Gudjufi tüm dikkatleri üzerine çekti... Trabzonspor ile Beşiktaş, Makedonya'nın yeni Eljif Elmas'ı olarak gösterilen 16 yaşındaki Besar Gudjufi için kapışıyor. Ancak bu kez D.Zagreb kulübü de transfer için devrede... Trabzonspor yetkilileri henüz 18 yaşın altında olan bu oyuncunun transfer sürecinde hata yapmamak için prosedürleri uygulamaya çalışıyor.