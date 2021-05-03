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    Zirvede puan farkının açılması teknik heyetin stratejisini değiştirdi. sakatlığı tam geçmeden derbisinde oynatılmayacak.

    Aboubakar riske edilmeyecek
    Zirvede puan farkının açılması teknik heyetin stratejisini değiştirdi. sakatlığı tam geçmeden G.Saray derbisinde oynatılmayacak.

    FRANSIZ EKIBI NICE'TEN ERSİN'E YAKIN TAKİP
    'ın genç kalecisi Ersin'in talipleri artıyor. kulübü 'in scout şefi, maçına gelerek Ersin'i izledi. da milli eldiveni yakın takipte.
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