Aboubakar riske edilmeyecek

Zirvede puan farkının açılması teknik heyetin stratejisini değiştirdi. Aboubakar sakatlığı tam geçmeden G.Saray derbisinde oynatılmayacak.
FRANSIZ EKIBI NICE'TEN ERSİN'E YAKIN TAKİP
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin'in talipleri artıyor. Fransız kulübü Nice'in scout şefi, Hatayspor maçına gelerek Ersin'i izledi. Lyon da milli eldiveni yakın takipte.
FRANSIZ EKIBI NICE'TEN ERSİN'E YAKIN TAKİP
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin'in talipleri artıyor. Fransız kulübü Nice'in scout şefi, Hatayspor maçına gelerek Ersin'i izledi. Lyon da milli eldiveni yakın takipte.