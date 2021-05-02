Inter, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2020-2021 sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyon oldu.

Serie A'nın 34. haftasındaki maçında dün Crotone'yi deplasmanda 2-0 yenerek puanını 82 yapan Inter, bugün en yakın takipçisi Atalanta'nın Sassuolo ile deplasmanda 1-1 berabere kalmasıyla ligin bitimine 4 hafta kala matematiksel olarak şampiyonluğu garantiledi.

19. ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI

Bu sonuçla, Inter 11 yıl aradan sonra ligde mutlu sona ulaşırken, tarihinde 19. şampiyonluğunu kazandı.

Inter'in bu şampiyonluğu ile Serie A'da son 9 sezondur şampiyonluğa ambargo koyan Juventus'un serisi bitmiş oldu.

İtalya Serie A'da Juventus'un 36, Inter'in 19, Milan'ın 18 şampiyonluğu bulunuyor.