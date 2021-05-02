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    • 02.05.2021 18:18
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    İtalya 'da 2020-2021 sezonu şampiyonu Inter oldu!

    'nde () Inter, 2020-2021 sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyon oldu. Serie A'da 'un 36, Inter'in 19, 'ın 18 şampiyonluğu bulunuyor.

    AA
    Serie A'nın şampiyonu belli oldu!

    Inter, 'nde () 2020-2021 sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyon oldu.

    Serie A'nın 34. haftasındaki maçında dün 'yi deplasmanda 2-0 yenerek puanını 82 yapan Inter, bugün en yakın takipçisi 'nın ile deplasmanda 1-1 berabere kalmasıyla ligin bitimine 4 hafta kala matematiksel olarak şampiyonluğu garantiledi.

    19. ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI
    Bu sonuçla, Inter 11 yıl aradan sonra ligde mutlu sona ulaşırken, tarihinde 19. şampiyonluğunu kazandı.

    Inter'in bu şampiyonluğu ile Serie A'da son 9 sezondur şampiyonluğa ambargo koyan 'un serisi bitmiş oldu.

    İtalya Serie A'da Juventus'un 36, Inter'in 19, 'ın 18 şampiyonluğu bulunuyor.

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