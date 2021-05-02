Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    , , ... TFF 1. Lig’de zirve alev alev

    TFF 1. Lig'de zirve alev alev... Lider , ve son haftaya 67'şer puanla girdi. 8 Mayıs'taki maçlar sonucunda 2 takım adını 'e yazdıracak...

    Zirve alev alev

    TFF 1. Lig'de zirve alev alev... Lider , ve son haftaya 67'şer puanla girdi. 8 Mayıs'taki maçlar sonucunda 2 takım adını 'e yazdıracak... Adana Demirspor dün evinde 'u 3-0 yendi.

    Adana Demirspor'un gollerini , ve attı. Giresunspor ise Akhisar'ı Traore, Balde ve Nelepa ile yıktı. 3. sıradaki Samsunspor sahasında 'u 3-1'lik skorla geçti. Karadeniz ekibi, , ve İlyas ile güldü. Ankara'nın tek golü Bodul'dan geldi.

    MUSTAFA DENİZLİ 3 PUANLA BAŞLADI


    TFF 1. Lig'de ve Ankaraspor'dan sonra lige veda eden 3. takım oldu. Akigo'lar dün Giresunspor'a 3-0 yenilerek lige veda etti.

    Akhisarspor 2018 yılında 'nı kazanmış ve sonrasında 'yı müzesine taşımıştı. 2019 yılında Süper Lig'den düşen Akigolar 2 yıl sonra da 1. Lig'e veda etmek zorunda kaldı. Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli ise ilk maçında Ümraniye'yideplasmanda 1-0 yendi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Aşı olmayana kısıtlama yolda
    Haberler Spor Adana Demirspor, Giresunspor, Samsunspor... TFF 1. Lig’de zirve alev alev