TFF 1. Lig'de zirve alev alev... Lider Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor son haftaya 67'şer puanla girdi. 8 Mayıs'taki maçlar sonucunda 2 takım adını Süper Lig'e yazdıracak... Adana Demirspor dün evinde Balıkesirspor'u 3-0 yendi.

Adana Demirspor'un gollerini Pa Dibba, Tayyib Talha ve Yunus Akgün attı. Giresunspor ise Akhisar'ı Traore, Balde ve Nelepa ile yıktı. 3. sıradaki Samsunspor sahasında Ankaraspor'u 3-1'lik skorla geçti. Karadeniz ekibi, Yasin Öztekin, Veli Çetin ve İlyas ile güldü. Ankara'nın tek golü Bodul'dan geldi.

MUSTAFA DENİZLİ 3 PUANLA BAŞLADI



TFF 1. Lig'de Eskişehirspor ve Ankaraspor'dan sonra lige veda eden 3. takım Akhisarspor oldu. Akigo'lar dün Giresunspor'a 3-0 yenilerek lige veda etti.

Akhisarspor 2018 yılında Türkiye Kupası'nı kazanmış ve sonrasında Süper Kupa'yı müzesine taşımıştı. 2019 yılında Süper Lig'den düşen Akigolar 2 yıl sonra da 1. Lig'e veda etmek zorunda kaldı. Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli ise ilk maçında Ümraniye'yideplasmanda 1-0 yendi.