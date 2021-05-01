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    . Lig'de 33. hafta maçları bugün 16.00'da oynanacak: Gözler , ve 'da

    MÜTHİŞ bir çekişmenin yaşandığı 1. Lig'de bugün nefesler tutulacak. 33. haftadaki 8 maç saat 16.00'da oynanacak. Zirvede , ve son iki haftaya 64 puanda girerken, gözler bu 3 takımın maçlarında olacak. Adana Demir evinde ile oynarken, Giresun 'ı, Samsun ise 'yı konuk edecek.

    1. Lig'de müthiş Cumartesi

    MÜTHİŞ bir çekişmenin yaşandığı 1. Lig'de bugün nefesler tutulacak. 33. haftadaki 8 maç saat 16.00'da oynanacak. Zirvede , ve son iki haftaya 64 puanda girerken, gözler bu 3 takımın maçlarında olacak. Adana Demir evinde ile oynarken, Giresun 'ı, Samsun ise 'yı konuk edecek. Zirvedeki üç takım ligi aynı puanda bitirirse Adana Demir ve Giresun üçlü averajla 'e yükselecek. haftalar öncesinden ligden düşerken, Akhisar ve Ankara'nın mücadelesi de nefesleri kesecek.

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    Haberler Spor TFF 1. Lig'de 33. hafta maçları bugün 16.00'da oynanacak: Gözler Adana Demir, Giresun ve Samsun'da