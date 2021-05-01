MÜTHİŞ bir çekişmenin yaşandığı 1. Lig'de bugün nefesler tutulacak. 33. haftadaki 8 maç saat 16.00'da oynanacak. Zirvede Adana Demir, Giresun ve Samsun son iki haftaya 64 puanda girerken, gözler bu 3 takımın maçlarında olacak. Adana Demir evinde Balıkesir ile oynarken, Giresun Akhisar'ı, Samsun ise Ankara'yı konuk edecek. Zirvedeki üç takım ligi aynı puanda bitirirse Adana Demir ve Giresun üçlü averajla Süper Lig'e yükselecek. Eskişehirspor haftalar öncesinden ligden düşerken, Akhisar ve Ankara'nın mücadelesi de nefesleri kesecek.