Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Gönül kızardı bahçe, Alanya’da iki puan bırakıp çok büyük bir yara aldı

    'in 38. haftasında bahçe deplasmanda Aytemiz  ile karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla 'nin lider ile arasındaki puan farkı 5 oldu.

    Gönül yarası

    Fener'e büyük darbe... Sarı- Lacivertliler, Alanyaspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Kanarya bitime 4 maç kala lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düştü. 22. dakikada Caner Erkin'in sol çaprazdan sert şutunu Marafona kurtardı.

    PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ
    23'te Salih'in şutu direkten döndü. 28'de Fener penaltı kazandı. Ancak VAR incelemesi sonrası ofsayt kararı çıktı ve penaltı iptal edildi. 35'te Berkan vurdu, Harun çıkardı.

    DAVİDSON İNANILMAZI YAPTI
    43'te Gökhan, Davidson'a faulü sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı. 62'de Mustafa Pektemek arka direkte topa vuramadı. 64. dakikada Davidson boş kaleye golü atamadı.

        ALANYA'NIN 3 ŞUTU DİREKTE!
        67'de Juanfran'ın şutu direkten döndü. 75'te Efkan'ın müthiş şutu da direkte patladı. 87'de Salih vurdu, Harun kurtardı. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve maç 0-0 bitti.

        BELÖZOĞLU İLE RAKAMLAR TAM TERSİNE DÖNDÜ
        Emre Belözoğlu ile evinde kazanan Fener bu kez deplasmanda sıkıntı yaşamaya başladı. Kanarya genç hoca ile 3 maçın 1'ini galip bitirdi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İsrail'de büyük facia!
        Haberler Spor Gökhan Gönül kızardı Fenerbahçe, Alanya’da iki puan bırakıp çok büyük bir yara aldı