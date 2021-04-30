Fener'e büyük darbe... Sarı- Lacivertliler, Alanyaspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Kanarya bitime 4 maç kala lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düştü. 22. dakikada Caner Erkin'in sol çaprazdan sert şutunu Marafona kurtardı.
PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ
23'te Salih'in şutu direkten döndü. 28'de Fener penaltı kazandı. Ancak VAR incelemesi sonrası ofsayt kararı çıktı ve penaltı iptal edildi. 35'te Berkan vurdu, Harun çıkardı.
DAVİDSON İNANILMAZI YAPTI
43'te Gökhan, Davidson'a faulü sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı. 62'de Mustafa Pektemek arka direkte topa vuramadı. 64. dakikada Davidson boş kaleye golü atamadı.