HENÜZ BİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL

F.Bahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Alanya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Şampiyonluk açısından mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. İlk yarıdaki oyunumuzla maçı kendimize yakın görüyordum ama kırmızı kart planlarımızı bozdu. Bildiğimiz, inandığımız oyunu oynamaya çalıştık. Hiçbir şey bitmedi. Net bir şekilde camiamızın ve oyuncularımızın bunu bilmesi gerek diye düşünüyorum" dedi.