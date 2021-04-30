Fenerbahçe'de şampiyonluk umutları dün gece büyük ölçüde azaldı. Başkan Ali Koç döneminde ilk 2 sene çok kötü performans sergileyen Sarı-Lacivertliler, bu sezon Erol Bulut'un yerine teknik patronluğa Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle ve alanın üst üste galibiyetlerle umutlanmıştı.
BEŞİKTAŞ MORALLERİ BOZDU
Ancak lider Beşiktaş'ın çok kritik Çaykur Rize deplasmanından 3 puanla dönmesi Fenerbahçe'yi mental olarak oldukça yıprattı. Enerjisi düşen Fenerbahçe dün Alanya'da 1 puana razı oldu.
KÜÇÜK ÇAPLI MUCİZE GEREK
Bitime 4 maç kala lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düşen ikili averajı da zaten ezili rakibine kaptırmış olan Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı küçük çaplı mucizelere kalmış durumda.