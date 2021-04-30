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    , ’ya takıldı zirvenin 5 puan gerisinde kaldı: Fenerbahçe evine mutsuz döndü

    'de şampiyonluk umutları dün gece büyük ölçüde azaldı. Başkan döneminde ilk 2 sene çok kötü performans sergileyen Sarı-Lacivertliler, bu sezon ’un yerine teknik patronluğa ’nun gelmesiyle ve alanın üst üste galibiyetlerle umutlanmıştı

    Elveda hayaller

    Fenerbahçe'de şampiyonluk umutları dün gece büyük ölçüde azaldı. Başkan Ali Koç döneminde ilk 2 sene çok kötü performans sergileyen Sarı-Lacivertliler, bu sezon Erol Bulut'un yerine teknik patronluğa Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle ve alanın üst üste galibiyetlerle umutlanmıştı.

    BEŞİKTAŞ MORALLERİ BOZDU
    Ancak lider Beşiktaş'ın çok kritik Çaykur Rize deplasmanından 3 puanla dönmesi Fenerbahçe'yi mental olarak oldukça yıprattı. Enerjisi düşen Fenerbahçe dün Alanya'da 1 puana razı oldu.

    KÜÇÜK ÇAPLI MUCİZE GEREK
    Bitime 4 maç kala lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düşen ikili averajı da zaten ezili rakibine kaptırmış olan Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı küçük çaplı mucizelere kalmış durumda.

        TARAFTARLAR YİNE İSYANDA
        Maç sonunda Fenerli taraftarların sosyal medyada birkez daha isyanı vardı. Şampiyonluk hasretinin artık sona ermesini isteyen taraftarlar, özellikle Erol Bulut'u geç gönderdiği için Ali Koç'u eleştiri yağmuruna tuttu.

        KURAL HATASI İDDİASI!
        Fenerbahçe'nin ilk yarıda ofsayt gerekçesiyle iptal edilen penaltısı tartışma yarattı. Ahmet Çakar pozisyonla ilgili olarak, "FIFA kurallarına göre ofsayttaki bir oyuncu topa hareketlenip, topa vurmadan önce penaltıya maruz kalırsa ofsayt ihlali gerçekleşmez. Penaltı verilir. Hakemler kural hatası yapmıştır" dedi. IFAB'ın kural kitapçığında bu tür pozisyonlar için, "Ofsayt olmaz, penaltı verilir" ifadesini kullanması da dikkatleri çekti.

        HENÜZ BİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL
        F.Bahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Alanya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Şampiyonluk açısından mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. İlk yarıdaki oyunumuzla maçı kendimize yakın görüyordum ama kırmızı kart planlarımızı bozdu. Bildiğimiz, inandığımız oyunu oynamaya çalıştık. Hiçbir şey bitmedi. Net bir şekilde camiamızın ve oyuncularımızın bunu bilmesi gerek diye düşünüyorum" dedi.

            HARUN BU KEZ GEÇİT VERMEDİ
            Fenerbahçe'nin Alanya deplasmanı öncesi son Kasımpaşa maçında büyük bir hata yaparak kalesinde gol gören Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin, bu kez 10 kişi kalan takımını kurtarışlarıyla ayakta tuttu. Bir pozisyonda yine hata yapmasına rağmen Ozan araya gelince hata telafi edilmiş oldu.

            GÖKHAN'A TEPKİ VAR
            Kendi pas hatasıyla oluşan pozisyonda kırmızı kart gören Gökhan'a taraftarlar tepki gösterdi. Taraftarlar, "Senin gibi tecrübeli bir isme yakışmadı" dedi.

            MESUT ÖZİL 8 MAÇ SONRA 11'DE
            4 Mart'taki Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil, 8 maç sonra 11'de şans buldu.

                ALANYA DİREKLERİ DÖVDÜ
                Süper Lig'de en çok direklere takılan iki takımın maçında bu şanssızlığı ev sahibi takım 3 kez yaşadı. Alanya'da Salih, Juanfran ve Efkan'ın şutları direkten geri döndü.

                VALENCİA YALNIZ KALDI
                Fenerbahçe'nin fol umudu olarak sahaya sürülen Enner Valencia çok çaba sarfetmesine rağmen takımı 10 kişi kalınca ilerde yalnızlık yaşadı, etkili olamadı.

                ATAN: TEK EKSİĞİMİZ GOLDÜ
                Alanya Teknik Direktörü Çağdaş Atan, kaliteli bir takıma karşı iyi futbol oynadık. Tek eksiğimiz goldü. F.Bahçe 10 kişi kalsa da iyi mücadele etti" dedi.
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                Haberler Spor Fenerbahçe, Alanya’ya takıldı zirvenin 5 puan gerisinde kaldı: Fenerbahçe evine mutsuz döndü