YİĞİDOLAR 88'DE GÜLDÜ

Sivasspor, Süper Lig'in 38. haftasında Yeni Malatya'yı 1-0 mağlup etti. Kırmızı-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golü 88. dakikada Jorge Felix kaydetti. Puanını 55'e yükselten Rıza Çalımbay yönetimindeki Yiğidolar, kulüp tarihinin en uzunu olan yenilmezlik serisini de 15 maça çıkarmış oldu. İrfan Buz'un çalıştırdığı Yeni Malatya ise haftayı 40 puanla tamamladı.