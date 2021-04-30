THY Euroleague çeyrek final serisi 4. maçında Anadolu Efes deplasmanda Real Madrid'e 82-76 yenildi. Böylece seri 2-2'ye geldi. Maçın son bölümünde bir önceki maç gibi farklı üstünlüğünü koruyamayan temsilcimiz büyük şok yaşadı. Serinin son maçı 4 Mayıs'ta İstanbul'da.
YEDLİN'DEN MÜJDELİ HABER
Karagümrük ile oynanan maçta ciddi bir sakatlık yaşayan DeAndre Yedlin geri döndü. Dünkü idmanda takımla birlikte çalışan ABD'li sağ bek Fatih Terim'in görev vermesi halinde hafta sonu G.Birliği deplasmanında forma giyebilecek.
CİMBOM'DA 1 POZİTİF VAKA
Dün kulüpten yapılan açıklamada 1 futbolcunun Covid 19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Geçtiğimiz günlerde de 3 futbolcunun testi pozitif sonuçlanmıştı.