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    ’e bir darbe daha (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    4. maçında deplasmanda 'e 82-76 yenildi. Böylece seri 2-2'ye geldi. Maçın son bölümünde bir önceki maç gibi farklı üstünlüğünü koruyamayan temsilcimiz büyük şok yaşadı. Serinin son maçı 4 Mayıs'ta İstanbul'da.

    Anadolu Efes’e bir darbe daha

    THY Euroleague çeyrek final serisi 4. maçında Anadolu Efes deplasmanda Real Madrid'e 82-76 yenildi. Böylece seri 2-2'ye geldi. Maçın son bölümünde bir önceki maç gibi farklı üstünlüğünü koruyamayan temsilcimiz büyük şok yaşadı. Serinin son maçı 4 Mayıs'ta İstanbul'da.

    YEDLİN'DEN MÜJDELİ HABER
    Karagümrük ile oynanan maçta ciddi bir sakatlık yaşayan DeAndre Yedlin geri döndü. Dünkü idmanda takımla birlikte çalışan ABD'li sağ bek Fatih Terim'in görev vermesi halinde hafta sonu G.Birliği deplasmanında forma giyebilecek.

    CİMBOM'DA 1 POZİTİF VAKA
    Dün kulüpten yapılan açıklamada 1 futbolcunun Covid 19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Geçtiğimiz günlerde de 3 futbolcunun testi pozitif sonuçlanmıştı.

        RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU
        Euro Basket 2022'de Milli Takımımız'ın rakipleri belli oldu. A Grubu'nda yer alan 12 Dev Adam; İspanya, Rusya, Gürcistan, Belçika, Bulgaristan ile eşleşti. Milli Takımımız, 1 Eylül 2022 tarihinde başlayacak organizasyonda grup maçlarını Tiflis'te oynayacak.

        M.UNİTED ÇOK FARKLI
        UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları dün oynandı. Manchester United sahasında Roma'yı 6-2 yenerek çok büyük avantaj yakadı. Villarrael ise Arsenal engelini 2-1'le geçti.

        PARMAK ÖZÜR DİLEDİ
        Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak, sosyal medya hesabından özür diledi... Tecrübeli futbolcu mesajında, "Öncelikle sayın hocam Abdullah Avcı ve ekibinden, Trabzonspor yönetim kurulundan, tüm camiadan ve üzerimde emeği, hakkı olan herkesten özür dilerim" ifadelerini kullandı.

            MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DEN 'KOCAMAN' HAMLE!
            Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Başakşehir, 1-0 yenik durumdayken 10 kişi kaldığı maçta Erzurum'u deplasmanda 2-1 yendi. Erzurum'un golü 5. dakikada Emrah'tan geldi. 18'de Epureanu'nun atılmasıyla 10 kişi kalan Başakşehir 58'de Chadli (pen.) ve 84'te Gulbrandsen ile sonuca gitti. Aykut Kocaman'ın öğrencileri altın değerinde 3 puan kazandı.

            YİĞİDOLAR 88'DE GÜLDÜ
            Sivasspor, Süper Lig'in 38. haftasında Yeni Malatya'yı 1-0 mağlup etti. Kırmızı-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golü 88. dakikada Jorge Felix kaydetti. Puanını 55'e yükselten Rıza Çalımbay yönetimindeki Yiğidolar, kulüp tarihinin en uzunu olan yenilmezlik serisini de 15 maça çıkarmış oldu. İrfan Buz'un çalıştırdığı Yeni Malatya ise haftayı 40 puanla tamamladı.

            A.GÜCÜ'NE BÜYÜK DARBE
            Ligde kalma mücadelesi veren ve Hikmet Karaman yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan Ankaragücü evinde Gaziantep'e 1-0 yenilerek ağır darbe aldı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 84. dakikada sahneye çıkan Andre Sousa konuk ekibe 3 puanı getirdi. Ankaragücü bu yenilgi sonrası 38 puanda kaldı. Gaziantep ise puanını 54'e çıkardı.

                SON 3 HAFTA MAÇLAR AYNI SAATTE G.SARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİ 8 MAYIS'TA
                Süper Lig'de 40, 41 ve 42. haftalar ayn ı gün ve saatte oynanacak. 40. Hafta Türk Telekom Stadı'ndaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi ise 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak... Süper Lig'de son 3 hafta, 8 Mayıs, 11 Mayıs ve 15 Mayıs'ta oynanacak.

                BEŞİKTAŞ'IN İTİRAZINA TFF'DEN RET!
                Beşiktaş, Hatayspor maçının cumartesiden pazar gününe alınması için Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı. TFF, Beşiktaş'ın başvurusunu reddetti.
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                İsrail'de büyük facia!
                Haberler Spor Anadolu Efes’e bir darbe daha (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)