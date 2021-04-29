Idrissa Gueye ise Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda iki kez kırmızı kart gören Real Madridli Alvaro Arbeloa'nın ardından ikinci oyuncu oldu.

İLKAY GÜNDOĞAN: TÜM MESAJLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM, İYİYİM

Karşılaşma sonuna Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan, sosyal medya hesabından kendisine gelen yüzlerce mesaja cevap verdi. Mesajlar için hayranlarına teşekkür eden İlkay, ayağının iyi durumda olduğunu açıkladı.