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    • 29.04.2021 08:46
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    - City maçında insanlık dışı faul! Gueye'den 'a yaptığı hareketle tarihe geçti

    2020-2021 sezonunda , yarı final ilk maçında deplasmanda Paris Saint-Germain'i () 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya PSG'li Gueye'nin gördüğü kırmızı kart damga vurdu. Mücadelenin 77. dakikasında İlkay'a yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gören isime sosyal medyadan tepki yağdı.

    takvim.com.tr
    AA
    PSG - City maçında insanlık dışı faul!

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda Fransa temsilcisi PSG, yarı final ilk maçında İngiltere'nin Manchester City takımını Parc des Princes Stadı'nda konuk etti.

    Karşılaşmaya atak başlayan PSG, Brezilyalı yıldız oyuncusu Neymar ile maçın başlarında yakaladığı iki gol fırsatını değerlendirememesine rağmen aradığı golü, 15. dakikada buldu.

    Angel Di Maria'nın kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlağa savunma oyuncularından daha iyi yükselen takım kaptanı Marquinhos, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

        İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Manchester City'de sol kanattan Kevin De Bruyne'ün ceza sahası içine ortasına kimse dokunamayınca kaleye doğru yönelen meşin yuvarlak, ağlarla buluştu ve konuk ekip, 64. dakikada skoru 1-1'e getirdi.

        Hız kesmeyen Manchester City, ceza sahası çizgisine yakın bölgeden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Riyad Mahrez'in sert şutunda meşin yuvarlak, barajın içinden geçerek fileleri sarstı ve İngiltere temsilcisi, maçın 71. dakikasında 2-1 öne geçti.



        TAKIMINI 10 KİŞİ BIRAKTI
        Manchester Cityli İlkay Gündoğan'a sert bir faul yapan PSG'li Idrissa Gueye, 77. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kırmızı kartın ardından PSG taraftarı da oyuncularına tepki gösterdi.

        Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Manchester City, geriye düştüğü yarı final maçında PSG'yi 2-1 yendi.


        PSG'DE MARQUİNHOS VE GUEYE TARİHE GEÇTİ
        Görev aldığı son 12 Şampiyonlar Ligi maçında 5 kez ağları sarsan PSG'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Marquinhos, üst üste en az iki organizasyonda çeyrek ve yarı finallerde gol atan Cristiano Ronaldo (2011-12, 2012-13, 2013-14) ve Antoine Griezmann'ın (2015-16, 2016-17) ardından 3. oyuncu olarak tarihe geçti.

            Idrissa Gueye ise Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda iki kez kırmızı kart gören Real Madridli Alvaro Arbeloa'nın ardından ikinci oyuncu oldu.

            İLKAY GÜNDOĞAN: TÜM MESAJLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM, İYİYİM
            Karşılaşma sonuna Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan, sosyal medya hesabından kendisine gelen yüzlerce mesaja cevap verdi. Mesajlar için hayranlarına teşekkür eden İlkay, ayağının iyi durumda olduğunu açıkladı.

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            Haberler Spor PSG - City maçında insanlık dışı faul! Gueye'den İlkay Gündoğan'a yaptığı hareketle tarihe geçti