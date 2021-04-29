Çılgın maç Kayseri’nin | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

Ligde kalma mücadelesi veren iki takımın gol düellosu şeklinde geçen maçında Kayserispor evinde Denizlispor'u 6-3 yendi. Galibiyeti İlhan (2), Awramovski (2), Paz ve Melih Okutan'ın golleri getirdi.
AMİLTON 90'DA PUANI GETİRDİ
Karagümrük ile Antalyaspor'un Bursa'daki maçında kazanan çıkmadı: 2-2. Ev sahibi ekip 13. dakika Eren (k.k) ve 24. dakikada Borini ile 2-0'ı bulsa da 34'te Fredy (pen.) ve 90'da Amilton'un golleri Antalyaspor'a beraberliği getirdi.
ERZURUM-BAŞAKŞEHİR
Süper Lig'de düşme hattındaki Erzurum ile Başakşehir bugün saat 16.00'da karşılaşacak... Program: 16.00 Sivaspor-Yeni Malatya, 20.30 Ankaragücü-Gaziantep FK.
AVANTAJ CİTY'DE
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City deplasmanda PSG'yi 2-1 mağlup etti. City'nin gollerini De Bruyne ve Mahrez attı. PSG'nin tek sayısı Gueye'den geldi.
TÜRKİYE F1 TAKVİMİNDE
Formula 1, dün yaptığı açıklama ile Türkiye'nin 2021 F1 takviminde Kanada Grand Prix'sinin yerini alacağını duyurdu... Türkiye GP 11-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
BURAK ELMAS'TAN RESMİ BAŞVURU
Gerekli evrakları dün Divan Kurulu'na teslim eden başkan adaylarından Elmas, "Tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi
Mayıs sonunda yapılacak seçim öncesi adaylığını açıklayan Burak Elmas dün gerkeli evrakları Divan Kurulu'na teslim etti. Elmas, "Bu vesile ile, tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi.
VAN AANHOLT'TAN G.SARAY'A TAKİP
Galatasaray'ın yeni sezon öncesi en büyük transfer hedeflerinden biri olan Patrick van Aanholt'tan flaş bir hamle geldi. Hollandalı yıldız Instagram'da Sarı- Kırmızılı kulübü takibe aldı. Crystal Palace formasını giyen Hollandalı sol bekin İngiliz kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitecek.
AMİLTON 90'DA PUANI GETİRDİ
Karagümrük ile Antalyaspor'un Bursa'daki maçında kazanan çıkmadı: 2-2. Ev sahibi ekip 13. dakika Eren (k.k) ve 24. dakikada Borini ile 2-0'ı bulsa da 34'te Fredy (pen.) ve 90'da Amilton'un golleri Antalyaspor'a beraberliği getirdi.
ERZURUM-BAŞAKŞEHİR
Süper Lig'de düşme hattındaki Erzurum ile Başakşehir bugün saat 16.00'da karşılaşacak... Program: 16.00 Sivaspor-Yeni Malatya, 20.30 Ankaragücü-Gaziantep FK.
AVANTAJ CİTY'DE
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City deplasmanda PSG'yi 2-1 mağlup etti. City'nin gollerini De Bruyne ve Mahrez attı. PSG'nin tek sayısı Gueye'den geldi.
TÜRKİYE F1 TAKVİMİNDE
Formula 1, dün yaptığı açıklama ile Türkiye'nin 2021 F1 takviminde Kanada Grand Prix'sinin yerini alacağını duyurdu... Türkiye GP 11-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
BURAK ELMAS'TAN RESMİ BAŞVURU
Gerekli evrakları dün Divan Kurulu'na teslim eden başkan adaylarından Elmas, "Tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi
Mayıs sonunda yapılacak seçim öncesi adaylığını açıklayan Burak Elmas dün gerkeli evrakları Divan Kurulu'na teslim etti. Elmas, "Bu vesile ile, tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi.
VAN AANHOLT'TAN G.SARAY'A TAKİP
Galatasaray'ın yeni sezon öncesi en büyük transfer hedeflerinden biri olan Patrick van Aanholt'tan flaş bir hamle geldi. Hollandalı yıldız Instagram'da Sarı- Kırmızılı kulübü takibe aldı. Crystal Palace formasını giyen Hollandalı sol bekin İngiliz kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitecek.