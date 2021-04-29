Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Çılgın maç Kayseri’nin | Yurttan ve dünyadan spor gündemi

    Kayserispor evinde Denizlispor'u 6-3 yendi. İşte haberin detayları ve 29 Nisan 2021 tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Çılgın maç Kayseri’nin
    Ligde kalma mücadelesi veren iki takımın gol düellosu şeklinde geçen maçında Kayserispor evinde Denizlispor'u 6-3 yendi. Galibiyeti (2), Awramovski (2), Paz ve 'ın golleri getirdi.

    AMİLTON 90'DA PUANI GETİRDİ
    Karagümrük ile Antalyaspor'un 'daki maçında kazanan çıkmadı: 2-2. Ev sahibi ekip 13. dakika Eren (k.k) ve 24. dakikada Borini ile 2-0'ı bulsa da 34'te Fredy (pen.) ve 90'da Amilton'un golleri Antalyaspor'a beraberliği getirdi.

    ERZURUM-BAŞAKŞEHİR
    Süper Lig'de düşme hattındaki Erzurum ile Başakşehir bugün saat 16.00'da karşılaşacak... Program: 16.00 -, 20.30 Ankaragücü-.

    AVANTAJ CİTY'DE
    Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda 'yi 2-1 mağlup etti. City'nin gollerini ve attı. PSG'nin tek sayısı Gueye'den geldi.

    TÜRKİYE F1 TAKVİMİNDE
    Formula 1, dün yaptığı açıklama ile Türkiye'nin 2021 F1 takviminde Kanada Grand Prix'sinin yerini alacağını duyurdu... Türkiye GP 11-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



    BURAK ELMAS'TAN RESMİ BAŞVURU
    Gerekli evrakları dün Divan Kurulu'na teslim eden başkan adaylarından Elmas, "Tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi

    Mayıs sonunda yapılacak seçim öncesi adaylığını açıklayan Burak Elmas dün gerkeli evrakları Divan Kurulu'na teslim etti. Elmas, "Bu vesile ile, tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi.

    VAN AANHOLT'TAN G.SARAY'A TAKİP
    Galatasaray'ın yeni sezon öncesi en büyük transfer hedeflerinden biri olan 'tan flaş bir hamle geldi. Hollandalı yıldız Instagram'da Sarı- Kırmızılı kulübü takibe aldı. formasını giyen Hollandalı sol bekin İngiliz kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitecek.





    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    13.2 milyona zamlı ikramiye
    Haberler Spor Çılgın maç Kayseri’nin | Yurttan ve dünyadan spor gündemi