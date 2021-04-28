TFF 1. Lig ekibi Altay'ın yeni teknik direktörü belli oldu. Osman Özköylü ile yollarını ayıran İzmir ekibinde göreve, Türk futbolunun en önemli isimlerinden Mustafa Denizli getirildi. 1967-1983 yılları arasında Siyah-Beyazlı formayı giyen ve kulübün efsaneleri arasına giren tecrübeli hoca, 39 yıl sonra Altay'a geri döndü.

Bitime 2 hafta kala 5. sırada bulunan İzmir ekibi, play-off'tan Süper Lig'e yükselmenin hesaplarını yapıyor. Altay'dan alacağı maaşı şehit ailelerine bağışlayacak olan Mustafa Denizli, "İçinden yetiştiğim, bir ferdi olmaktan gurur duyduğum büyük Altay camiasından davet aldım ve kabul ettim" dedi.