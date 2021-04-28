Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    16 yıl formasını giydiği 'ın yeni hocası oldu: Denizli maaşını şehit ailelerine bağışladı

    . Lig ekibi ’ın yeni teknik direktörü belli oldu. ile yollarını ayıran ekibinde göreve, Türk futbolunun en önemli isimlerinden getirildi. 1967-1983 yılları arasında lı formayı giyen ve kulübün efsaneleri arasına giren tecrübeli hoca, 39 yıl sonra Altay’a geri döndü.

    Büyük Mustafa

    . Lig ekibi 'ın yeni teknik direktörü belli oldu. ile yollarını ayıran ekibinde göreve, Türk futbolunun en önemli isimlerinden getirildi. 1967-1983 yılları arasında lı formayı giyen ve kulübün efsaneleri arasına giren tecrübeli hoca, 39 yıl sonra Altay'a geri döndü.

    Bitime 2 hafta kala 5. sırada bulunan İzmir ekibi, play-off'tan 'e yükselmenin hesaplarını yapıyor. Altay'dan alacağı maaşı şehit ailelerine bağışlayacak olan Mustafa Denizli, "İçinden yetiştiğim, bir ferdi olmaktan gurur duyduğum büyük Altay camiasından davet aldım ve kabul ettim" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma açıklaması
    Haberler Spor Mustafa Denizli 16 yıl formasını giydiği Altay'ın yeni hocası oldu: Denizli maaşını şehit ailelerine bağışladı