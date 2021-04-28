YENİ SAĞ BEK DORUKHAN

Sergen Yalçın, Rosier ve Necip'in yokluğunda defansın sağında mecburen Dorukhan Toköz'e görev verecek. Beşiktaş'ta 65 resmi maça çıkan yıldız futbolcu daha önce 4 kez sağ bekte oynamıştı. Dorukhan bu karşılaşmalarda takımına gol ya da asist katkısı yapamadı.