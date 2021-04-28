Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında bugün CSKA Moskova'yı 20.45'te konuk edecek. Fener kazanırsa 4. maç yine İstanbul'da oynanacak.
NEW YORK'U SUNS DURDURDU
Phoenix Suns, New York Knicks'i 118-110 yenerek rakibinin 9 maçlık galibiyet serisine son verdi. Suns'ta 33 sayı, 4 ribauntla oynanan Devin Booker maçın en skorer ismi oldu.
BURSA'DA 3 AYRILIK KAPIDA
TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Özer Hurmacı, Cüneyt Köz ve Ataberk Dadakdeniz'le devam etmeyecek. 3 oyuncuya da yeni bir teklif yapılmadı.