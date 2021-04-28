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    CSKA'yı ağırlıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    , play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında bugün ’yı 20.45’te konuk edecek. Fener kazanırsa 4. maç yine İstanbul’da oynanacak.

    Fenerbahçe Beko CSKA'yı ağırlıyor

    Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında bugün CSKA Moskova'yı 20.45'te konuk edecek. Fener kazanırsa 4. maç yine İstanbul'da oynanacak.

    NEW YORK'U SUNS DURDURDU
    Phoenix Suns, New York Knicks'i 118-110 yenerek rakibinin 9 maçlık galibiyet serisine son verdi. Suns'ta 33 sayı, 4 ribauntla oynanan Devin Booker maçın en skorer ismi oldu.

    BURSA'DA 3 AYRILIK KAPIDA
    TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Özer Hurmacı, Cüneyt Köz ve Ataberk Dadakdeniz'le devam etmeyecek. 3 oyuncuya da yeni bir teklif yapılmadı.

        EFES İŞİ UZATTI!
        THY Avrupa Ligi playoff çeyrek final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid'e 80-76 yenildi. Böylece play off serisinde durum 2-1 oldu. Efes yarın Madrid'de oynanacak 4. maçı kazanırsa Final Four'a kalacak.

        MASKELİ ADAM FALCAO BU AKŞAM KADRODA
        Yüzünde oluşan kırık nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Falcao geri dönüyor. Dünkü idmanda özel bir maske ile yer alan Kolombiyalı yıldız, "Maskeli adam sizine" mesajını paylaştı. Terim'in Falcao'yu kulübede oturtması bekleniyor.

        GALATASARAY'DA COVID ŞOKU!
        Dün yapılan açıklamada 3 futbolcunun Covid 19 testlerinin pozitif çıktığı ve karantina sürecinin başladığı duyuruldu. Öte yandan Fatih Terim'in bu akşam Konya önünde Etebo'nun yerine Taylan'ı oynatacağı öğrenildi.

            HATAY 3 ATTI 3 ALDI
            Süper             Lig'de 38. haftanın açılış maçında Atakaş Hatayspor, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi. Hatay'ın gollerini 8'de Aabid, 51 ve 84'de Diouf attı. 78'de Piris de Motta'nın penaltıdan attığı gol Gençlerbirliği'ne puan için yeterli olmadı. Hatay maçı 3-1 kazandı.

            GÖREV SIRASI HOSSEİNİ'DE
            Trabzonspor sakatlığı bulunan Edgar Ie'nin yerine savunmanın göbeğinde İranlı stoper Hosseini forma giyecek.

            TRABZON YİNE SERİ PEŞİNDE!
            Süper             Lig'in 38. haftasında Trabzonspor bugün 16.00'da Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde 5 maçlık beraberlik serisine geçen hafta sahasında Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek son veren Bordo-mavililer, 15 maçtır deplasmanda kaybetmeme istatistiğini ise kazanarak sürdürmek istiyor.

                GAZİANTEP'TEN 3 İSİM YENİDEN KADROYA ALINDI
                Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de yasa dışı bahis oynadıkları iddiası üzerine kadro dışı bırakılan Günay Güvenç, Bilal Başacıkoğlu ve Cenk Şahin affedildi. Yapılan açıklamada, "Kanaatimiz 3 futbolcumuzun mağdur edildikleri yönündedir. Futbolcularımız takımla çalışmalara başlayacak ve maç kadrosuna alınacaktır" denildi.

                LİGDE BUGÜN İKİ MAÇ DAHA OYNANACAK
                Süper Lig'de bugün Göztepe- Trabzonspor, Galatasaray-Konyaspor ve Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçlarının dışında 2 karşılaşma daha oynanacak. Saat 16.00'daki mücadelede Karagümrük ile Antalyaspor, Bursa'da karşı karşıya gelecek. Kayserispor ise sahasında lig sonuncusu Denizlispor'u ağırlayacak.

                CHELSEA MADRİD'DEN AVANTAJLA DÖNDÜ: 1-1
                Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, evinde ağırladığı Chelsea ile 1-1 berabere kaldı. İngiliz ekibi 14. dakikada Christian Pulisic'in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Real Madrid 29. dakikada Karim Benzema'nın golüyle eşitliği sağladı: 1-1. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

                    RİZE 17 MAÇTIR KAZANAMIYOR
                    Bugün Beşiktaş'ı konuk edecek olan Rizespor rakibini 17 maçtır mağlup edemiyor. İki takım arasındaki 39 lig maçının 25'ini Siyah-Beyazlılar kazandı.

                    3 FUTBOLCUYA SARI KART UYARISI
                    Rize maçı öncesi Atiba, Dorukhan ve Larin sarı kart sınırında bulunuyor. Teknik heyet bu 3 futbolcuyu çok dikkatli olmaları konusunda uyardı.

                    YENİ SAĞ BEK DORUKHAN
                    Sergen Yalçın, Rosier ve Necip'in yokluğunda defansın sağında mecburen Dorukhan Toköz'e görev verecek. Beşiktaş'ta 65 resmi maça çıkan yıldız futbolcu daha önce 4 kez sağ bekte oynamıştı. Dorukhan bu karşılaşmalarda takımına gol ya da asist katkısı yapamadı.
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                    İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma açıklaması
                    Haberler Spor Fenerbahçe Beko CSKA'yı ağırlıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)