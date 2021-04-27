Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar alt taraf da büyük bir çekişme yaşanıyor. Bu sezon son 4'te yer alan takımlar lige veda edecek. Son sırada bulunan ve 35 maç sonunda 28 puan toplayan Denizlispor'un şansı rakiplerine göre bir hayli az gözüküyor. Düşmemeye oynayan takımlar arasında en dikkat çekeni ise Erzurumspor…

Göreve Yılmaz Vural'ı getiren Dadaşlar, son 3 haftada elde ettiği galibiyetlerle 9 puan topladı ve önemli bir avantaj yakaladı. Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir ise ateş çemberinin hemen üstünde ve 37 puanda... Son maçında Alanyaspor ile golsüz berabere kalan Aykut Kocaman'ın öğrencileri, düşme hattındaki Erzurumspor ile aynı puanda…

Süper Lig'de 11. sıradaki Konyaspor'un 42 puanı var. Konyaspor, Rizespor, Antalya, Yeni Malatya, Ankaragücü, Kasımpaşa, Başakşehir, Erzurum, Kayseri, G.Birliği ve Denizlispor'dan 4'ü lige veda edecek.