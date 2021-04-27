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    'de düşme hattı ateş çemberi: İşte puan durumları

    'de şampiyonluk yarışı kadar alt taraf da büyük bir çekişme yaşanıyor. Bu sezon son 4'te yer alan takımlar lige veda edecek. Son sırada bulunan ve 35 maç sonunda 28 puan toplayan 'un şansı rakiplerine göre bir hayli az gözüküyor. Düşmemeye oynayan takımlar arasında en dikkat çekeni ise spor…

    Süper Lig'de düşme hattı ateş çemberi

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kadar alt taraf da büyük bir çekişme yaşanıyor. Bu sezon son 4'te yer alan takımlar lige veda edecek. Son sırada bulunan ve 35 maç sonunda 28 puan toplayan 'un şansı rakiplerine göre bir hayli az gözüküyor. Düşmemeye oynayan takımlar arasında en dikkat çekeni ise spor…

    Göreve 'ı getiren Dadaşlar, son 3 haftada elde ettiği galibiyetlerle 9 puan topladı ve önemli bir avantaj yakaladı. 'in son şampiyonu Medipol ise ateş çemberinin hemen üstünde ve 37 puanda... Son maçında ile golsüz berabere kalan 'ın öğrencileri, düşme hattındaki ile aynı puanda…

    Süper Lig'de 11. sıradaki 'un 42 puanı var. Konyaspor, , , , , , Başakşehir, Erzurum, Kayseri, G.Birliği ve Denizlispor'dan 4'ü lige veda edecek.

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    Haberler Spor Süper Lig'de düşme hattı ateş çemberi: İşte puan durumları