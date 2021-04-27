Avrupa Süper Ligi projesi futbol dünyasının gündemine bomba gibi düştü. UEFA'nın yeni Şampiyonlar Ligi formatını açıklayacağı günden saatler önce 12'si kurucu olan 20 takımlı 'Avrupa Süper Ligi' projesi tartışmalara neden oldu.
İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinden yapılan ortak açıklamada Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin kararı duyurmuştu.
FIFA, "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişimin karşısında olduğunu ve buna karşı gereken yaptırımların uygulanacağını duyurmuştu. FIFA'dan yapılan açıklamada, futbolun bütünlüğü ile finansal modelde adil dağılımın, sporun ruhunda yer aldığı ve futbolun global ölçekte gelişmesine yardımcı olduğu belirtilmişti.
"YAPTIKLARININ CEZASINI ÇEKMEK ZORUNDALAR"
Organizasyona katılma kararı alan 12 kulübe ceza verileceğini açıklayan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Yaptıklarının cezasını çekmek zorundalar ve UEFA olarak hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Yaptıkları sorun değil ve önümüzdeki birkaç gün içinde ne yapmamız gerektiğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.