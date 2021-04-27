





"OLUMSUZ DÜŞÜNCEYE SEVK EDEN HAKEM ATAMASI..."

Ligin 38. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacakları müsabaka için yapılan hakem atamasıyla ilgili ajanslara açıklamada bulunan Erdoğan, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerimizin Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarıyla ilgili her zaman güven duyduğunu ifade eden, etik değerleri öne çıkaran demeçlerine rağmen yine bizi olumsuz düşünceye sevk eden hakem atamasıyla karşı karşıya kalmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.