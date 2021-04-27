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    • 27.04.2021 18:12
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    'tan maçına yapılan hakem atamasına tepki: Herkesi sezon karnesine bakmaya davet ediyorum

    , maçına yapılan hakem atamasına sert tepki gösterdi. Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi , "Herkesi ile oynayacağımız maça atanan hakemin sezon karnesine bakmaya davet ediyorum, takdiri de spor kamuoyuna bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

    Beşiktaş hakem atamasına tepkili!

    Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile oynayacakları müsabaka için yapılan hakem atamasını eleştirdi.




    "OLUMSUZ DÜŞÜNCEYE SEVK EDEN HAKEM ATAMASI..."
    Ligin 38. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacakları müsabaka için yapılan hakem atamasıyla ilgili ajanslara açıklamada bulunan Erdoğan, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerimizin Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarıyla ilgili her zaman güven duyduğunu ifade eden, etik değerleri öne çıkaran demeçlerine rağmen yine bizi olumsuz düşünceye sevk eden hakem atamasıyla karşı karşıya kalmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.




    "Görünen o ki bütün iyi niyetimiz ve futbolu korumak için gösterdiğimiz çaba, günün sonunda maalesef art niyetli olduğunu düşündüğümüz 'tablolarla' karşımıza çıkıyor." diyen Kemal Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Herkesi Rizespor ile oynayacağımız maça atanan hakemin sezon karnesine bakmaya davet ediyorum, takdiri de spor kamuoyuna bırakıyorum. Siz bizim yerimizde olsanız ne düşünürsünüz? Öte yandan teknik direktörümüz Sergen Yalçın'a ceza vermek için gözlerini dört açanlar, Fenerbahçe teknik kadrosunun meydan muharebesiyle ilgili ne düşünüyorlar? Hep beraber izleyelim ve adaletten bahsedenler gerçekten adalet istiyorlar mı görelim."

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