Nagelsmann çılgınlığı: Leipzig, Bayern Münih'ten 30 milyon Euro istedi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Futboldaki transfer çılgınlığı teknik adamlara da sıçradı. Bundesliga devi Bayern Münih, dünya futbolunun 33 yaşındaki dehası Julian Nagelsmann'a kancayı attı. Bavyera kulübü, şu anda Leipzig'i çalıştıran genç hoca ile her konuda anlaşırken şok edici bir gelişme yaşandı. Leipzig'in Nagelsmann'ı serbest bırakmak için Bayern'den tam 30 milyon Euro istediği ortaya çıktı. Alman basınına göre Bayern 25 milyon Euro teklif etti ve pazarlıklar devam ediyor. Eğer Nagelsmann, Bayern'in başına geçerse bonservis bedeliyle tarihe geçecek.
KADINLAR LİGİ'NDE HEYECAN ARTIYOR
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu. Program şöyle: Yarın: 16.00 Beşiktaş-Ataşehir Belediye, 20.00 Adana İdmanyurdu-Fomget Gençlikspor. Çarşamba: 16.00 ALG Spor-Kayseri Gençler Birliği, 20.00 Konak Belediyespor-Fatih Vatan. Antalya'da oynanacak maçların ardından yarı finale yükselen 4 takım belirlenecek.
KAYSERİ'DE 8. HOCA KOŞUKAVAK OLDU!
Ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor'da hoca kıyımı sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Hamza Hamzaoğlu ile de yollarını ayırdı ve Yalçın Koşukavak ile anlaştı. Kayseri'de daha önce Bayram Bektaş (6 maç), Ömer Mahir (1 maç), Samet Aybaba (8 maç), Uğur Kulaksız (2 maç), Petrescu (8 maç) ve Uğur Kulaksız da (4 maç) görev yapmıştı.