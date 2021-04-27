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    Nagelsmann çılgınlığı: Leipzig, Bayern Münih'ten 30 milyon Euro istedi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Futboldaki transfer çılgınlığı teknik adamlara da sıçradı. devi Bayern Münih, dünya futbolunun 33 yaşındaki dehası 'a kancayı attı. Bavyera kulübü, şu anda Leipzig'i çalıştıran genç hoca ile her konuda anlaşırken şok edici bir gelişme yaşandı. Leipzig'in Nagelsmann'ı serbest bırakmak için Bayern'den tam 30 milyon Euro istediği ortaya çıktı. Alman basınına göre Bayern 25 milyon Euro teklif etti ve pazarlıklar devam ediyor. Eğer Nagelsmann, Bayern'in başına geçerse bonservis bedeliyle tarihe geçecek.

    Nagelsmann çılgınlığı

    Futboldaki transfer çılgınlığı teknik adamlara da sıçradı. Bundesliga devi Bayern Münih, dünya futbolunun 33 yaşındaki dehası Julian Nagelsmann'a kancayı attı. Bavyera kulübü, şu anda Leipzig'i çalıştıran genç hoca ile her konuda anlaşırken şok edici bir gelişme yaşandı. Leipzig'in Nagelsmann'ı serbest bırakmak için Bayern'den tam 30 milyon Euro istediği ortaya çıktı. Alman basınına göre Bayern 25 milyon Euro teklif etti ve pazarlıklar devam ediyor. Eğer Nagelsmann, Bayern'in başına geçerse bonservis bedeliyle tarihe geçecek.

    KADINLAR LİGİ'NDE HEYECAN ARTIYOR
    Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu. Program şöyle: Yarın: 16.00 Beşiktaş-Ataşehir Belediye, 20.00 Adana İdmanyurdu-Fomget Gençlikspor. Çarşamba: 16.00 ALG Spor-Kayseri Gençler Birliği, 20.00 Konak Belediyespor-Fatih Vatan. Antalya'da oynanacak maçların ardından yarı finale yükselen 4 takım belirlenecek.

    KAYSERİ'DE 8. HOCA KOŞUKAVAK OLDU!
    Ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor'da hoca kıyımı sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Hamza Hamzaoğlu ile de yollarını ayırdı ve Yalçın Koşukavak ile anlaştı. Kayseri'de daha önce Bayram Bektaş (6 maç), Ömer Mahir (1 maç), Samet Aybaba (8 maç), Uğur Kulaksız (2 maç), Petrescu (8 maç) ve Uğur Kulaksız da (4 maç) görev yapmıştı.

        KAYAALP: HEDEFİM ARTIK OLİMPİYAT MADALYASI
        Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp yurda döndü. Kayaalp, "Almadığım altın madalya kalmadı. Düzenlenecek tüm organizasyonlarda altın madalya nasip oldu. Olimpiyat eksik. Olimpiyat madalyasını alıp, Allah nasip ederse, çoluk çocukla huzurlu bir yaşam sürerim" açıklamasını yaptı.

        SAĞ BEK DORUKHAN'A EMANET!
        Rosier'in cezalı olduğu Rize deplasmanında savunmanın sağında Dorukhan Toköz görev yapacak. Sergen Yalçın'ın Dorukhan ile özel olarak ilgilendiği bildirildi.

        HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
        Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü… 1.5 saat süren antrenman taktik çift kale maç ile sona erdi.

            BEŞİKTAŞ'IN YENİ ORANI 1.32 OLDU
            İddaa Beşiktaş'ın şampiyonluk orarı 1.35'den 1.32'ye indirdi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 3.00 olurken, G.Saray'da bu rakam 7.50 oldu.

            LUKOKİ GÖNDERİLDİ!
            Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da ayrılık yaşandı. İrfan Buz'un çalıştırdığı Malatya, Kongolu oyuncusu Jody Lukoki ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

            EFES FİNAL-FOUR AŞKINA
            Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi 3. maçında bugün R.Madrid ile karşılaşacak. Maç saat 20.00'de. Seride 2-0 önde olan Efes kazanırsa final-four'a kalacak.

                HATAYSPOR-G.BİRLİĞİ
                Süper Lig'de 38. hafta bugün oynanacak tek maçla start alacak. Ligin flaş ekiplerinden Atakaş Hatayspor evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Maç saat 20.30'da başlayacak.

                5'TE 5 YAPALIM MUTLU SONA ULAŞALIM
                G.Saray'ın hocası Fatih Terim, "Bu sezon lider olduğumuzda 8'de 8 yaptık. Denizli maçıyla başlayıp zirveye tırmandığımızda, kazanma alışkanlığı yaratmıştık. Önümüzde sadece 5 maç kaldı. Yine başarırız. Sahadaki inanmışlık duygusu bizi şimdi şampiyonluğa götürebilir. Yeter ki bireysel hata yapmayalım" diye konuştu.

                EDGAR IE SEZONU KAPATTI!
                Karagümrük maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Trabzonspor'un stoperi Edgar Ie'nin kas yaralanması yaşadığı ve sezonu kapattığı öğrenildi.

                    DEPLASMANLARDA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
                    Süper Lig tarihinin en uzun süreli dış saha yenilmezlik rekorunu kıran Trabzon, yarın karşılaşacağı Göztepe karşısında da bu seriyi sürdürmek niyetinde… Fırtına son olarak G.Saray ile 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

                    ABDULLAH AVCI GRİBE YAKALANDI
                    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ağır gribe yakalandı. Şiddetli ağrıları olan ve ateşi yükselen Avcı'ya serum bağlandı…

                    LİDER BEŞİKTAŞ'IN MAÇINI BİTİGEN YÖNETECEK!
                    Süper Lig'de 38. haftanın hakemleri açıklandı... Rize-Beşiktaş maçında Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. G.Saray-Konya maçını Cüneyt Çakır, Alanya-F.Bahçe karşılaşmasını Yaşar Kemal Uğurlu, Göztepe-Trabzonspor maçını ise Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
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                    Haberler Spor Nagelsmann çılgınlığı: Leipzig, Bayern Münih'ten 30 milyon Euro istedi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)