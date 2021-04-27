Nagelsmann çılgınlığı: Leipzig, Bayern Münih'ten 30 milyon Euro istedi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Futboldaki transfer çılgınlığı teknik adamlara da sıçradı. Bundesliga devi Bayern Münih, dünya futbolunun 33 yaşındaki dehası Julian Nagelsmann'a kancayı attı. Bavyera kulübü, şu anda Leipzig'i çalıştıran genç hoca ile her konuda anlaşırken şok edici bir gelişme yaşandı. Leipzig'in Nagelsmann'ı serbest bırakmak için Bayern'den tam 30 milyon Euro istediği ortaya çıktı. Alman basınına göre Bayern 25 milyon Euro teklif etti ve pazarlıklar devam ediyor. Eğer Nagelsmann, Bayern'in başına geçerse bonservis bedeliyle tarihe geçecek.