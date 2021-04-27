Galatasaray sezon sonunda ekonomik anlamda sıkıntılı bir süreç yaşayacak. Mayıs'taki seçim sonrası yönetim adeta elini taşın altına koymak zorunda. Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu'nun bonservislerini almak için kasadan yüklü bir para çıkacak.
ONYEKURU 4.35 MİLYON EURO
Monaco'dan kiralanan Henry Onyekuru'nun opsiyon hakkı Galatasaray'da… Sarı- Kırmızılılar, Nijeryalı yıldız için Monaco'ya 4.35 milyon Euro ödemek zorunda.
ONDAN PARA KAZANMAK İSTİYOR
Zamalek'ten kiralanan Mısırlı golcü Mostafa Mohamed için ise Galatasaray sezon sonunda kasasından 3.3 milyon Euro çıkaracak… G.Saray, Mohamed'in satışından çok büyük gelir planlıyor.