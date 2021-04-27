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    'da yeni yönetime 11 milyon Euro'luk fatura: , ve 'in opsiyon hakları çok pahalı

    sezon sonunda ekonomik anlamda sıkıntılı bir süreç yaşayacak. Mayıs’taki seçim sonrası yönetim adeta elini taşın altına koymak zorunda. , ve ’nun bonservislerini almak için kasadan yüklü bir para çıkacak.

    Yeni yönetime 11 milyon Euro'luk fatura

    Galatasaray sezon sonunda ekonomik anlamda sıkıntılı bir süreç yaşayacak. Mayıs'taki seçim sonrası yönetim adeta elini taşın altına koymak zorunda. Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu'nun bonservislerini almak için kasadan yüklü bir para çıkacak.

    ONYEKURU 4.35 MİLYON EURO
    Monaco'dan kiralanan Henry Onyekuru'nun opsiyon hakkı Galatasaray'da… Sarı- Kırmızılılar, Nijeryalı yıldız için Monaco'ya 4.35 milyon Euro ödemek zorunda.

    ONDAN PARA KAZANMAK İSTİYOR
    Zamalek'ten kiralanan Mısırlı golcü Mostafa Mohamed için ise Galatasaray sezon sonunda kasasından 3.3 milyon Euro çıkaracak… G.Saray, Mohamed'in satışından çok büyük gelir planlıyor.

        3.5 MİLYON EURO BEKLİYORLAR
        Cimbom'un Brentford'dan 1 yıllık kiraladığı Halil Dervişoğlu'nda opsiyon maddesi yok. İngiliz kulübünün beklentisi 3.5 milyon Euro.

        200 MİLYON LİRAMIZ HAZIR
        Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk, "200 milyon liralık kaynağımız hazır. Kemerburgaz'a 8 ayda 4 antrenman sahası yapacağız. Lüks araçlarla gezip bağış diyerek taraftarın 100 lirasına göz dikmek tarzımız değil" dedi.
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        Haberler Spor Galatasaray'da yeni yönetime 11 milyon Euro'luk fatura: Onyekuru, Mohamed ve Halil'in opsiyon hakları çok pahalı