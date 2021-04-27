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    bahçe'de ’nun gösterdiği performans Başkan ’un planlarını bozdu!

    bahçe'de rüzgarı esiyor. oğlu’nun takımın başına geçmesiyle yeniden şampiyonluk yarışının içine girmeyi başaran Sarı-Lacivertliler, başarılı teknik adamın takımın başında olduğu 5 maçta da birçok istatistikte ’in lideri olmayı başardı.

    Fener'de planlar alt üst oldu

    Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu rüzgarı esiyor. Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle yeniden şampiyonluk yarışının içine girmeyi başaran Sarı-Lacivertliler, başarılı teknik adamın takımın başında olduğu 5 maçta da birçok istatistikte Süper Lig'in lideri olmayı başardı.

    PLANLAR BAMBAŞKAYDI
    İşte Emre Belözoğlu'nun bu başarısı Başkan Ali Koç'un planlarını altüst etti. Başkan Koç sezon sonunda tüm teknik ekibi değiştirerek yabancı bir teknik adam getirmeyi planlıyordu.

    İSTATİSTİKLERİ ALTÜST ETTİ
    Ancak Emre Belözoğlu'nun istatistikleri altüst eden performansı Başkan Koç'u yeniden düşünmeyi sevketti. Kalan maçlardaki performansına bakılarak Emre ile devam edip edilmeyeceğine bakılacak.

        KALMA İHTİMALİ YÜKSEK
        Taraftar ve camiadan da büyük destek alan Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda takımın başında kalma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Kadıköy'de rüzgar Belözoğlu'nun arkasından esiyor.

        GENETİK KODLARA GERİ DÖNÜŞ!
        Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başında 5 maça çıkan Emre Belözoğlu istatistiklerde müthiş bir farka imza attı. Fenerbahçe'nin maç başına topa sahip olma oranı yüzde 53'ten 62'ye, isabetli pas sayısı 369'dan 454'e, rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı da 25'ten 31'e yükseldi. Şut ve isabetli şut oranları da yükseldi. Emre Belözoğlu bu oyun tarzını daha uzun süreye yaymak ve geliştirmek zorunda olduklarını da ifade ediyor.

        90 DAKİKA İYİ FUTBOL İSTİYOR
        Emre Belözoğlu, takımın oyun anlayışını maç içinde kopuk kopuk yerine getimesinden şikayetçi. İyi futbolun 90 dakikaya yayılmasını istiyor.

            FENER'DEN ALANYA STARTI
            Fenerbahçe, Aytemiz Alanya ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün ara vermeden başladı. Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme antrenmanıyla yetinirken diğerleri 1.5 saat çalıştılar.

            HARUN TEKİN'E TAM DESTEK
            Kasımpaşa maçında yaptığı pas hatası sonucu kalesinde gol görmesi sonrasında Harun Tekin'in mental bir çöküş içerisine girmesine müsaade edilmiyor. Başta Emre Belözoğlu ve kaptan Gökhan Gönül olmak tüm takım Harun'a tam destek veriyor. Takım arkadaşları Harun'a, "Her kalecinin başına gelebilecek bir hataydı. Senin nasıl maç kazandırdığını Başakşehir maçında hepimiz gördük" dediler.

            MESUT ÖZİL KADRODA OLACAK
            F.Bahçe'de sakatlığı geçen Mesut Özil, Alanyaspor maçı kadrosunda yer alacak. Mesut Özil'in Alanya maçının 2. yarısında forma giymesi bekleniyor
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