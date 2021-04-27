GENETİK KODLARA GERİ DÖNÜŞ!

Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başında 5 maça çıkan Emre Belözoğlu istatistiklerde müthiş bir farka imza attı. Fenerbahçe'nin maç başına topa sahip olma oranı yüzde 53'ten 62'ye, isabetli pas sayısı 369'dan 454'e, rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı da 25'ten 31'e yükseldi. Şut ve isabetli şut oranları da yükseldi. Emre Belözoğlu bu oyun tarzını daha uzun süreye yaymak ve geliştirmek zorunda olduklarını da ifade ediyor.