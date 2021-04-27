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    Rosier meselesine çare arıyor: Rosier için 'kira' planı

    'ta bu sezon gösterdiği performansla teknik direktör 'ın takımda tutulması gerektiğini belirttiği isimlerden birisi olan Rosier için kulübü 'dan bonservis indirimi müjdesi gelmedi. Bunu üzerine Siyah-Beyazlı yönetim kulübüne yeniden kiralama teklifini iletti. , yeniden kiralama teklifine sıcak bakmasa da oyuncusu 'in Beşiktaş'ta kalma isteği nedeniyle düşünmek için süre istedi. İki kulüp arasındaki temaslar ise devam ediyor.

    Rosier için 'kira' planı
    Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla teknik direktör 'ın takımda tutulması gerektiğini belirttiği isimlerden birisi olan Rosier için kulübü 'dan bonservis indirimi müjdesi gelmedi. Bunu üzerine Siyah-Beyazlı yönetim kulübüne yeniden kiralama teklifini iletti. , yeniden kiralama teklifine sıcak bakmasa da oyuncusu 'in 'ta kalma isteği nedeniyle düşünmek için süre istedi. İki kulüp arasındaki temaslar ise devam ediyor.
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    Haberler Spor Beşiktaş Rosier meselesine çare arıyor: Rosier için 'kira' planı