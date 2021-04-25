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    • Spor
    • 25.04.2021 20:44
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    • 25.04.2021 20:44
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    'de deprem! 'da dönemi sona erdi

    Son dakika spor haberleri... 'de son 7 maçında galibiyet alamayan , Teknik Direktör ile yolları ayırdı. Kayserispor Hamzaoğlu döneminde 5 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü.

    İHA
    Süper Lig'de flaş ayrılık

    'de son 7 maçında galibiyet alamayan , Teknik Direktör ile yolları ayırdı.

    Dan Petrescu'nun yerine göreve getirilen Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, bugünkü antrenman sonrasında sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı.

    Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile görüşen ve ayrılık noktasında karşılıklı mutabık olan Hamza Hamzaoğlu, sarı-kırmızılı takımdaki görevini noktaladı.

    6 MAÇTA GALİBİYET ALAMADI
    Hamzaoğlu yönetimindeki Kayserispor ligde 6 maça çıktı. Bu maçlarda sarı-kırmızılı ekip 2 mağlubiyet 4 beraberlik alırken, hiç kazanamadı. Kayserispor bu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü.

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    Haberler Spor Süper Lig'de deprem! Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi