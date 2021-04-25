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    • 25.04.2021 20:22
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    • 25.04.2021 20:23
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    Milli sporcu , 'nda bronz madalya kazandı

    'nda grekoromen stil 67 kiloda mücadele eden milli sporcu , bronz madalyanın sahibi oldu.

    Murat Fırat bronz madalya kazandı

    'nın başkenti 'da düzenlenen organizasyonun son gününde , grekoromen stil 67 kilo üçüncülük karşılaşmasında İtalyan ile karşılaştı.

    Kabaloev'i 3-1 yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti.

    Polonya'da ilk turda Witalis Lazovski'yi 5-1 yenen Murat Fırat, çeyrek finalde 'u 8-1 öndeyken tuşla mağlup etmişti.

    Yarı finalde dünya üçüncüsü Sırp Mate Nemes ile karşılaşan milli sporcu, 3-3 biten müsabakayı ihtarı olduğu için kaybetmişti.

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    Haberler Spor Milli sporcu Murat Fırat, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı