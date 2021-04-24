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    Süper Lig’de muhteşem cumartesi! , Galatasaray ve spor...

    Süper Lig’de 72 puanla zirvede yer alan ve 3. sıradaki Galatasaray bugün 20.30’da sahne alıyor. Kartal evinde Kayseri, ise deplasmanda ile mücadele edecek. ise saat 16.00’da Karagümrük’ü ağırlayacak.

    Süper Lig’de muhteşem cumartesi

    Süper Lig'de muhteşem cumartesi... Sezon sonu yaklaştıkça şampiyonluk yarışı da adeta alev aldı... Üst üste puan kayıpları yaşayan Beşiktaş bugün saat 20.30'da kümede kalma savaşı veren Kayserispor'u ağırlayacak.




    Siyah- Beyazlılar bir hata daha yaparak rakiplerinin iştahını daha da artırmak istemiyor. Forvet hattındaki oyuncuları sakat olan Beşiktaş'ın performansı merak ediliyor… 72 puanla liderlik koltuğunda oturan Kartal'ın 6 puan gerisinden gelen Galatasaray da aynı saatte Antalyaspor ile deplasmanda mücadele edecek...



    Fatih Terim'in öğrencileri rakibini yenerek son maçlardaki puan kayıplarını telafi etmeye çalışacak. Sarı-Kırmızılılar'ın maç öncesinde Antalya'da kampa girmesi dikkat çekmişti. Cimbom kazanarak zirve yarışında iddiasını son haftalara kadar taşımak istiyor.



        Süper Lig'deki son maçında Galatasaray'a 90+6'da yakalanan Trabzonspor ise 16.00'da evinde Fatih Karagümrük ile mücadele edecek. 60 puanla Süper Lig'in 4. sırasında yer alan Karadeniz Fırtınası rakibini yenerek kötü gidişe son vermenin peşinde. Bordo-Mavililer, kalan 6 maçı kazanarak ligi ilk 3 içinde bitirmeyi hedefliyor.





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        Haberler Spor Süper Lig’de muhteşem cumartesi! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...