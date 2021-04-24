Süper Lig'de muhteşem cumartesi... Sezon sonu yaklaştıkça şampiyonluk yarışı da adeta alev aldı... Üst üste puan kayıpları yaşayan Beşiktaş bugün saat 20.30'da kümede kalma savaşı veren Kayserispor'u ağırlayacak.
Siyah- Beyazlılar bir hata daha yaparak rakiplerinin iştahını daha da artırmak istemiyor. Forvet hattındaki oyuncuları sakat olan Beşiktaş'ın performansı merak ediliyor… 72 puanla liderlik koltuğunda oturan Kartal'ın 6 puan gerisinden gelen Galatasaray da aynı saatte Antalyaspor ile deplasmanda mücadele edecek...
Fatih Terim'in öğrencileri rakibini yenerek son maçlardaki puan kayıplarını telafi etmeye çalışacak. Sarı-Kırmızılılar'ın maç öncesinde Antalya'da kampa girmesi dikkat çekmişti. Cimbom kazanarak zirve yarışında iddiasını son haftalara kadar taşımak istiyor.