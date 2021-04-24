





Siyah- Beyazlılar bir hata daha yaparak rakiplerinin iştahını daha da artırmak istemiyor. Forvet hattındaki oyuncuları sakat olan Beşiktaş'ın performansı merak ediliyor… 72 puanla liderlik koltuğunda oturan Kartal'ın 6 puan gerisinden gelen Galatasaray da aynı saatte Antalyaspor ile deplasmanda mücadele edecek...