



ONU UZUN SÜREDİR TAKİP EDİYOR

Avrupa futbolunda 'Yetenek avcısı' olarak tanınan Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin genç oyuncuyu uzun süredir takip ettiği ve bu oyuncuyla ilgili girişimlerde bulunacağı öğrenildi.