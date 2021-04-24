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    'ın genç yıldızı ’na kancası

    Direktörü Monchi, ’nu adeta adım adım izliyor… gazeteleri, "Türk Ribery" olarak nitelendirdiği oğlu için 'nın 'ın kapısını çalacağını iddia etti.

    Kerem’e Sevilla kancası

    G.Saray'a Erzincanspor'dan transfer edilen ve sonrasında gösterdiği performansla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu Sevilla'nın radarında... Cimbom'da 850 bin lira maaş alan 22 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.



    ONU UZUN SÜREDİR TAKİP EDİYOR
    Avrupa futbolunda 'Yetenek avcısı' olarak tanınan Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin genç oyuncuyu uzun süredir takip ettiği ve bu oyuncuyla ilgili girişimlerde bulunacağı öğrenildi.



    AVRUPA'DA YENİ BİR YILDIZ DOĞUYOR
    İspanyol medyasından. El Confidencial'ın haberinde, "Monchi, Türk Ribery Kerem Aktürkoğlu'nu yakından takip ediyor.

        Haberler Spor Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu’na Sevilla kancası