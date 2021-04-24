Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, dün basın toplantısı gerçekleştirdi. Gündeme ve takıma dair açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Artık daha güçlüyüz. Ama bizim için yeterli değil. Oyunumuzu daha da geliştirmek istiyoruz" dedi.
OYUNU UZUN SÜREYE YAYMALIYIZ
Belözoğlu şu ifadeleri kullandı: Oyunun belli bölümlerinde görmek istediğim oyunu görüyorum ama bunu süre olarak yaymamız için biraz daha pratik etmemiz lazım. Bunun için çok çalışıyoruz.
KOCAMAN İLE ABİ-KARDEŞİZ
Aykut Kocaman ile abi-kardeş ilişkimiz vardır. Maçın bitmesine 17-18 saniye kalmış, ona kendi fikirlerimle alakalı bir şey söylediğimde bunu bir tarafa çekmek ve konuşmak doğru değil.
BEŞİKTAŞ'I YAKINDAN İZLİYORUZ!
Beşiktaş Başkanı Çebi'nin ve Sergen hocanın açıklamalarını da takip ediyoruz. Bunlar reflekstir. Bazı şeyler onların istediği gibi gitmiyor gibi görünüyor. Camiayı bir arada tutmak istiyorlar ve çaba sarfediyorlar.