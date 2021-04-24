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     Teknik Direktörü : Artık daha güçlüyüz

     Teknik Direktörü , "Bir şeyler yerine oturdu. Artık daha güçlüyüz. İyi oyunu maç içinde daha uzun süreye yaymalıyız. 'tan gelen açıklamaları refleks olarak görüyorum. Bazı şeyler onların istediği gibi gitmiyor. Camiayı bir arada tutmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

    Artık daha güçlüyüz

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, dün basın toplantısı gerçekleştirdi. Gündeme ve takıma dair açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Artık daha güçlüyüz. Ama bizim için yeterli değil. Oyunumuzu daha da geliştirmek istiyoruz" dedi.



    OYUNU UZUN SÜREYE YAYMALIYIZ
    Belözoğlu şu ifadeleri kullandı: Oyunun belli bölümlerinde görmek istediğim oyunu görüyorum ama bunu süre olarak yaymamız için biraz daha pratik etmemiz lazım. Bunun için çok çalışıyoruz.



    KOCAMAN İLE ABİ-KARDEŞİZ
    Aykut Kocaman ile abi-kardeş ilişkimiz vardır. Maçın bitmesine 17-18 saniye kalmış, ona kendi fikirlerimle alakalı bir şey söylediğimde bunu bir tarafa çekmek ve konuşmak doğru değil.

    BEŞİKTAŞ'I YAKINDAN İZLİYORUZ!
    Beşiktaş Başkanı Çebi'nin ve Sergen hocanın açıklamalarını da takip ediyoruz. Bunlar reflekstir. Bazı şeyler onların istediği gibi gitmiyor gibi görünüyor. Camiayı bir arada tutmak istiyorlar ve çaba sarfediyorlar.



        RAKİPLER BİZİ ANALİZ EDİYORLAR
        Teknik direktör Emre Belözoğlu, "Rakipler bizi sistemli bir şekilde analiz ediyorlar. Biz de onları analiz ediyoruz. Çözülmesi daha zor bir takım olmalıyız" dedi.

        JOSE SOSA LİDER GİBİ
        Emre Belözoğlu ile birlikte Jose Sosa'nın performansı net bir şekilde yükseldi. Arjantinli, "Takımın yeni lider benim" mesajını veriyor.

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        Haberler Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Artık daha güçlüyüz