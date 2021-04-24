



RAKİPLER BİZİ ANALİZ EDİYORLAR

Teknik direktör Emre Belözoğlu, "Rakipler bizi sistemli bir şekilde analiz ediyorlar. Biz de onları analiz ediyoruz. Çözülmesi daha zor bir takım olmalıyız" dedi.

JOSE SOSA LİDER GİBİ

Emre Belözoğlu ile birlikte Jose Sosa'nın performansı net bir şekilde yükseldi. Arjantinli, "Takımın yeni lider benim" mesajını veriyor.