Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 78-67 yenildi ve seride 2-0 geriye düştü.
Maçta ilk devre 50-42 CSKA Moskova üstünlüğü ile geçildi. 3 maç kazanan tarafın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmenin 3. maçı 28 Nisan'da İstanbul'da oynanacak. Fener'in bu mücadeleyi kazanması halinde eşleşmede 4. randevu oynanacak.
3. maçta CSKA Moskova'nın galip gelmesi halinde ise Rus ekibi adını Dörtlü Final'e yazdıran taraf olacak. Fenerbahçe turnuvaya veda edecek.
Maçta ilk devre 50-42 CSKA Moskova üstünlüğü ile geçildi. 3 maç kazanan tarafın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmenin 3. maçı 28 Nisan'da İstanbul'da oynanacak. Fener'in bu mücadeleyi kazanması halinde eşleşmede 4. randevu oynanacak.
3. maçta CSKA Moskova'nın galip gelmesi halinde ise Rus ekibi adını Dörtlü Final'e yazdıran taraf olacak. Fenerbahçe turnuvaya veda edecek.