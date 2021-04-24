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    , ’ya ’daki 2. maçta da yenildi

     Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında temsilcisi 'ya 78-67 yenildi ve seride 2-0 geriye düştü.

    Sıra istanbul’da
    Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında temsilcisi 'ya 78-67 yenildi ve seride 2-0 geriye düştü.

    Maçta ilk devre 50-42 Moskova üstünlüğü ile geçildi. 3 maç kazanan tarafın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmenin 3. maçı 28 Nisan'da 'da oynanacak. 'in bu mücadeleyi kazanması halinde eşleşmede 4. randevu oynanacak.

    3. maçta CSKA Moskova'nın galip gelmesi halinde ise ekibi adını Dörtlü Final'e yazdıran taraf olacak. turnuvaya veda edecek.
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    Haberler Spor Fener, CSKA’ya Rusya’daki 2. maçta da yenildi