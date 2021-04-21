Cimbom şampiyonluk için, Fırtına ise ilk 3'ten uzaklaşmamak için... Galatasaray ve Trabzonspor kozlarını paylaşacak

Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından birisi bu akşam TT Stadı'nda oynanacak. Ezeli rakipler Galatasaray ve Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak kritik 90 dakikada Mete Kalkavan düdük çalacak. İki takım da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.
BAŞKA BİR İHTİMAL YOK!
Cimbom şampiyonluk yarışında daha da geride kalmamak, Bordo-Mavililer ise ilk 3 hedefinden kopmamak için kazanmak istiyor. İlk yarıdaki mücadelede G.Saray deplasmanda 3 puanı almıştı.
CİMBOM'DA ÖNEMLİ EKSİKLER
Ev sahibi ekipte yüzüden operasyon geçiren Falcao, sakatlığı süren Yedlin ve Linnes ile cezalı Donk yok. Trabzon'da ise sakat Yunus ve Trondsen ile cezalı Yusuf Sarı kadroya alınmadı.