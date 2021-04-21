Cimbom şampiyonluk için, Fırtına ise ilk 3'ten uzaklaşmamak için... Galatasaray ve Trabzonspor kozlarını paylaşacak



AVCI: GÜCÜMÜZÜ GÖSTERELİM!

Bu akşam Galatasaray'a konuk olacak olan Trabzonspor dün İstanbul'a geldi. Yolculuk öncesinde futbolcularıyla bir araya gelen teknik direktör Abdullah Avcı "Kazanırsak çok şey değişebilir. Bu maç gerçek anlamda gücümüzü ve kazanma arzumuzu gösterebileceğimiz bir karşılaşma olacak." ifadelerini kullandı.