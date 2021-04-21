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    Cimbom şampiyonluk için, Fırtına ise ilk 3'ten uzaklaşmamak için... Galatasaray ve Trabzonspor kozlarını paylaşacak

    ’de haftanın en önemli maçlarından birisi bu akşam ’nda oynanacak. Ezeli rakipler Galatasaray ve Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Saat 19.00’da başlayacak kritik 90 dakikada düdük çalacak. İki takım da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

    Amaç farklı hedef aynı
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    Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından birisi bu akşam TT Stadı'nda oynanacak. Ezeli rakipler Galatasaray ve Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak kritik 90 dakikada Mete Kalkavan düdük çalacak. İki takım da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

    BAŞKA BİR İHTİMAL YOK!
    Cimbom şampiyonluk yarışında daha da geride kalmamak, Bordo-Mavililer ise ilk 3 hedefinden kopmamak için kazanmak istiyor. İlk yarıdaki mücadelede G.Saray deplasmanda 3 puanı almıştı.

    CİMBOM'DA ÖNEMLİ EKSİKLER
    Ev sahibi ekipte yüzüden operasyon geçiren Falcao, sakatlığı süren Yedlin ve Linnes ile cezalı Donk yok. Trabzon'da ise sakat Yunus ve Trondsen ile cezalı Yusuf Sarı kadroya alınmadı.

        FİNALLERİN TAKIMIYIZ
        Trabzonspor         maçının hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray 3 puana kilitlendi. Dünkü idmanda futbolcularıyla toplantı yapan teknik direktör Fatih Terim, "Artık 7 finalimiz kaldı. Galatasaray her zaman böyle finalleri farklı oynamıştır" ifadesini kullandı. Tecrübeli hocanın son taktin idmanda, Göztepe maçındaki 11'i denediği belirlendi. Fatih Terim'in özellikle ön alan baskısı, topu geri kazanma ve kanat organizasyonları üzerine çalışmalar yaptığı öğrenildi.

        GÖZLER GENÇ KEREM'DE
        Geçen hafta Göztepe'ye 3 gol birden atan Kerem Aktürkoğlu bu gece G.Saray'ın en büyük kozu olacak. Genç yıldız idmanlardaki hırsıyla dikkatleri çekti.


        AVCI: GÜCÜMÜZÜ GÖSTERELİM!
        Bu         akşam Galatasaray'a konuk olacak olan Trabzonspor dün İstanbul'a geldi. Yolculuk öncesinde futbolcularıyla bir araya gelen teknik direktör Abdullah Avcı "Kazanırsak çok şey değişebilir. Bu maç gerçek anlamda gücümüzü ve kazanma arzumuzu gösterebileceğimiz bir karşılaşma olacak." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Spor Cimbom şampiyonluk için, Fırtına ise ilk 3'ten uzaklaşmamak için... Galatasaray ve Trabzonspor kozlarını paylaşacak