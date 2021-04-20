Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beşiktaş Teknik Direktörü ’dan takıma uyarılar: Artık kayıp istemiyorum kredimiz yok

    A.Gücü beraberliğinden sonra ve Fenerbahçe'nin kazanması zirve yarışında rakiplerin Beşiktaş'a yaklaşmasını sağladı. Siyah-Beyazlılar'da Teknik Direktör da kaybetme haklarının en az seviyeye geldiğini belirterek oyuncularına uyarılarda bulundu.

    Artık kayıp istemiyorum kredimiz yok

    A.Gücü beraberliğinden sonra Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazanması zirve yarışında rakiplerin Beşiktaş'a yaklaşmasını sağladı. Siyah-Beyazlılar'da Teknik Direktör Sergen Yalçın da kaybetme haklarının en az seviyeye geldiğini belirterek oyuncularına uyarılarda bulundu.

    Başarılı teknik adam, "Sahaya çıkacağız ve bize inanan ve güvenin insanları mahcup etmeyeceğiz. Sizden son düdüğe kadar mücadele etmenizi istiyorum" dedi. Sergen Yalçın, "Son haftalardaki puan kayıpları ile kredimiz bitti. Artık hata istemiyorum. Sivas'ta puan kaybına tahammülümüz yok" ifadelerini kullandı.

    İKİ MAÇIN TARİHİ DEĞİŞTİRİLDİ
    Beşiktaş yönetimi cuma günü oynanması gereken Kayserispor ve 27 Nisan Salı oynanması gereken Rizespor maçları için TFF'ye tarih değişikliği başvurusunda bulundu. TFF, Kayseri maçını cumartesiye, Rize maçını ise 28 Nisan Çarşamba'ya aldı.

        HEDEF SERİYİ SONLANDIRMAK!
        Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor ligde 12 maçtır yenilmiyor. Yiğidolar, 12 maçta 7 galibiyet aldı. Kartal seriyi sonlandırmak istiyor.

        6 OYUNCU KART SINIRINDA
        Beşiktaş'ta kritik Sivas maçı öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Rosier, Atiba, Necip, Larin, Welinton ve Dorukhan kart görürse Kayserispor maçında takımdaki yerlerini alamayacaklar.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’dan takıma uyarılar: Artık kayıp istemiyorum kredimiz yok