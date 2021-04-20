A.Gücü beraberliğinden sonra Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazanması zirve yarışında rakiplerin Beşiktaş'a yaklaşmasını sağladı. Siyah-Beyazlılar'da Teknik Direktör Sergen Yalçın da kaybetme haklarının en az seviyeye geldiğini belirterek oyuncularına uyarılarda bulundu.
Başarılı teknik adam, "Sahaya çıkacağız ve bize inanan ve güvenin insanları mahcup etmeyeceğiz. Sizden son düdüğe kadar mücadele etmenizi istiyorum" dedi. Sergen Yalçın, "Son haftalardaki puan kayıpları ile kredimiz bitti. Artık hata istemiyorum. Sivas'ta puan kaybına tahammülümüz yok" ifadelerini kullandı.
İKİ MAÇIN TARİHİ DEĞİŞTİRİLDİ
Beşiktaş yönetimi cuma günü oynanması gereken Kayserispor ve 27 Nisan Salı oynanması gereken Rizespor maçları için TFF'ye tarih değişikliği başvurusunda bulundu. TFF, Kayseri maçını cumartesiye, Rize maçını ise 28 Nisan Çarşamba'ya aldı.