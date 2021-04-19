Süper Lig'de 36. haftada oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Haftanın önemli maçı Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını Mete Kalkavan yönetecek.
KARŞILAŞMANIN HAKEM EKİBİ
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Mete Kalkavan'ın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Koray Gençerler yapacak.
İLK DEFA
Mete Kalkavan bu karşılaşmayla kariyerinde ilk defa bir Galatasaray-Trabzonspor derbisinde düdük çalmış olacak.