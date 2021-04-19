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    • 19.04.2021 16:24
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    SON DAKİKA: 'de 36. haftanın hakemleri belli oldu! - maçı 'ın! Kariyerinde ilk defa...

    Son dakika haberleri... 'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. - maçında düdük çalacak. Kalkavan kariyerinde ilk defa bir Galatasaray-Trabzonspor maçında düdük çalmış olacak.

    Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu

    Süper Lig'de 36. haftada oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Haftanın önemli maçı Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını Mete Kalkavan yönetecek.

    KARŞILAŞMANIN HAKEM EKİBİ
    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Mete Kalkavan'ın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Koray Gençerler yapacak.

    İLK DEFA
    Mete Kalkavan bu karşılaşmayla kariyerinde ilk defa bir Galatasaray-Trabzonspor derbisinde düdük çalmış olacak.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

        YARIN:

        16.00 Fatih Karagümrük-Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu

        16.00 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

        16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyapor: Özgür Yankaya

        19.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek

        19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus

        21 NİSAN ÇARŞAMBA:

        16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Helenex Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

        16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

        19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Mete Kalkavan

        22 NİSAN PERŞEMBE:

        16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep: Suat Arslanboğa

        19.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
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        Haberler Spor SON DAKİKA: Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu! Galatasaray-Trabzonspor maçı Mete Kalkavan'ın! Kariyerinde ilk defa...