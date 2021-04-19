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    • 19.04.2021 10:19
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    Son dakika: Başkanı virüse yenik düştü! Esat Delihasan kimdir?

    Son dakika haberine göre Başkanı , rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Esat Delihasan 2008 yılından beri federasyon başkanlığı görevini yürütüyordu.

    Türk sporunun acı günü!

    Başkanı , yakalandığı virüse yenik düştü.

    Türkiye Başkanlığı görevini 2008 yılından beri yürüten Esat Delihasan, 11 Nisan tarihinde testinin poizitif çıktığını açıklamıştı. 52 yaşındaki Delihasan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    FEDERASYON RESMİ HESABINDAN AÇIKLADI
    Karate Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    "Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasan'ı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

    ESAT DELİHASAN KİMDİR
    1969 yılında Rize'de doğan Delihasan ilk ve ortaokul öğrenimini Rize'de tamamladıktan sonra, liseyi İstanbul'da bitirdi. 1984 yılında Eminönü Kültürel Karate İhtisas Spor Kulübü'nde nezaretinde karate çalışmalarına başladı. 1988 yılında ve döneminde Milli Takıma seçilerek 'nda ülkemizi temsil etti. 1988 yılında yapılan Dünya Şampiyonası'nda dünyanın en iyi dövüşen sekiz sporcusundan biri olarak Türkiye'den ilk defa Dünya Karması'na seçildi. 120 kez milli formayı giydi. Defalarca uluslararası turnuvalarda ve şampiyonalarda madalya kazandı. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne transfer oldu. 1995 yılında takımın başına antrenör olarak getirildi. 2008'den itibaren Türkiye Karate Federasyonu Başkanlık görevini yapmaktadır.

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    Haberler Spor Son dakika: Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan koronavirüse yenik düştü! Esat Delihasan kimdir?