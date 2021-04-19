Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, yakalandığı koronavirüse yenik düştü.



Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığı görevini 2008 yılından beri yürüten Esat Delihasan, 11 Nisan tarihinde koronavirüs testinin poizitif çıktığını açıklamıştı. 52 yaşındaki Delihasan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



FEDERASYON RESMİ HESABINDAN AÇIKLADI

Karate Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasan'ı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

Ömrünü Türk karatesine adamış başkanımız Esat Delihasan'ı kaybettik. Delihasan ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun. #esatdelihasan pic.twitter.com/CKApQjaLGS — Karate Federasyonu ( TKF) (@Karateturk) April 19, 2021

ESAT DELİHASAN KİMDİR

1969 yılında Rize'de doğan Delihasan ilk ve ortaokul öğrenimini Rize'de tamamladıktan sonra, liseyi İstanbul'da bitirdi. 1984 yılında Eminönü Kültürel Karate İhtisas Spor Kulübü'nde Ali Koca nezaretinde karate çalışmalarına başladı. 1988 yılında Atilla Çeliktürk ve Hakan Alpay döneminde Milli Takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. 1988 yılında yapılan Dünya Şampiyonası'nda dünyanın en iyi dövüşen sekiz sporcusundan biri olarak Türkiye'den ilk defa Dünya Karması'na seçildi. 120 kez milli formayı giydi. Defalarca uluslararası turnuvalarda ve şampiyonalarda madalya kazandı. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne transfer oldu. 1995 yılında takımın başına antrenör olarak getirildi. 2008'den itibaren Türkiye Karate Federasyonu Başkanlık görevini yapmaktadır.