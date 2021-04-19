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    • 19.04.2021 10:07
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    Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş 'nde var mı? Galatasaray Avrupa Ligi'ne katılacak mı?

    Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş 'nde var mı? Avrupa Süper Ligi'nin duyurulmasının ardından Galatasaray Avrupa Ligi'ne katılacak mı? Dünya futbolunu sarsan Avrupa Süper Ligi gelişmesinin ardından gözler Türk takımlarına çevrildi. Yeni formatı açıklanan lige bir Türk takımının katılıp katılmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Avrupa Süper Ligi'nde var mı?

    takvim.com.tr
    Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Avrupa Ligi'nde var mı?

    Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Avrupa Ligi'nde var mı? Türk futbolseverler Avrupa Süper Ligi'nde bir Türk takımının olup olmayacağını merak ediyor. İngiliz gazetesi The Sun'ın eski tarihli bir haberinin ardından Galatasaray Avrupa Ligi'ne katılacak mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin kurduğu lige katılan takımlar da belli oldu. İşte, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımlar ve Türk takımlarının akıbeti!

    AVRUPA SÜPER LİGİ NEDİR?

    20 takımlı bir lig olarak tasarlanan organizasyonda 15 kurucu kulüp sabit şekilde katılım gösterecek. Geriye kalan 5 takım ise henüz duyurusu yapılmayan yıllık performansa dayalı olarak belirlenecek.

    Katılım sağlayan 20 takım, 2 gruba ayrılacak ve deplasmanlı lig usûlü uygulanacak. Ağustosta başlayacak turnuvada grupları ilk 3'te bitirenlerin direkt çeyrek finale yükseleceği, ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımların çeyrek finale yükselmek için play-off karşılaşması yapacağı bildirildi. Çeyrek finalin çift maç usulüne göre oynanacağı, final müsabakasının da mayıs ayında yapılacağı belirtildi.

    Futbolda Avrupa Süper Ligi depremi!

    Grup aşamasının ardından sonra 8 takım eleme turu oynayacak ve şampiyon belirlenecek.

    Maç takvimi için haftaiçi planlaması yapılırken ve takımlar kendi liglerine de devam edecek.

    Ortak açıklamada, erkekler ligi kurulduktan sonra bir Kadınlar Süper Lig yarışmasının da başlatılmasının planlandığı belirtildi.

        AVRUPA SÜPER LİGİ TAKIMLARI!

        15 kurucu üyenin 12'si belli oldu; İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid. Kalan 3 kulübün kısa sürede açıklanması bekleniyor.

        AVRUPA SÜPER LİGİ GALATASARAY FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ KATILACAK MI?

        Lige Türkiye'den herhangi bir kulüp davet edilmedi. Sosyal medyada Türkiye'den bir takımın yer alacağı iddia edilse de henüz netleşmiş bir açıklama bulunmuyor.
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