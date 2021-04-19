Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Avrupa Ligi'nde var mı? Türk futbolseverler Avrupa Süper Ligi'nde bir Türk takımının olup olmayacağını merak ediyor. İngiliz gazetesi The Sun'ın eski tarihli bir haberinin ardından Galatasaray Avrupa Ligi'ne katılacak mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin kurduğu lige katılan takımlar da belli oldu. İşte, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımlar ve Türk takımlarının akıbeti!
AVRUPA SÜPER LİGİ NEDİR?
20 takımlı bir lig olarak tasarlanan organizasyonda 15 kurucu kulüp sabit şekilde katılım gösterecek. Geriye kalan 5 takım ise henüz duyurusu yapılmayan yıllık performansa dayalı olarak belirlenecek.
Katılım sağlayan 20 takım, 2 gruba ayrılacak ve deplasmanlı lig usûlü uygulanacak. Ağustosta başlayacak turnuvada grupları ilk 3'te bitirenlerin direkt çeyrek finale yükseleceği, ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımların çeyrek finale yükselmek için play-off karşılaşması yapacağı bildirildi. Çeyrek finalin çift maç usulüne göre oynanacağı, final müsabakasının da mayıs ayında yapılacağı belirtildi.
Grup aşamasının ardından sonra 8 takım eleme turu oynayacak ve şampiyon belirlenecek.
Maç takvimi için haftaiçi planlaması yapılırken ve takımlar kendi liglerine de devam edecek.
Ortak açıklamada, erkekler ligi kurulduktan sonra bir Kadınlar Süper Lig yarışmasının da başlatılmasının planlandığı belirtildi.