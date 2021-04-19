Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Avrupa Ligi'nde var mı? Türk futbolseverler Avrupa Süper Ligi'nde bir Türk takımının olup olmayacağını merak ediyor. İngiliz gazetesi The Sun'ın eski tarihli bir haberinin ardından Galatasaray Avrupa Ligi'ne katılacak mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin kurduğu lige katılan takımlar da belli oldu. İşte, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımlar ve Türk takımlarının akıbeti!