Denizlispor'da Teknik Direktör Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı. Takımın yeni teknik direktörü ise Ali Tandoğan oldu. Denizlispor Süper Lig'de topladığı 26 puanla son sırada bulunuyor.
ZAFER GALLEGO'NUN
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu, Jose Manuel Diaz Gallego kazandı. Turun son etabını ise M.Cavendish ilk sırada tamamladı. Şampiyona kupasını Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu verdi.
KEREM MAAŞINI ŞİMDİDEN ÇIKARDI!
Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu Göztepe maçında yaptığı hat-trickle futbolseverlerin alkışı topladı. Genç Aslan 6. golüne imza attı. Yıllık 850 bin liraya oynayan Kerem Aktürkoğlu, takımın en az kazanan oyuncusu… Kulüple 4 yıllık mukavelesi bulunan genç yetenek, Göztepe maçının kazandırarak neredeyse 4 yıllık maaşını karşılaşmış oldu.