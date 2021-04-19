AVRUPA SÜPER LİGİ İÇİN GERİ SAYIM!

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin Şampiyonlar Ligi yerine oluşturmak istediği Avrupa Süper Ligi için son aşamaya gelindi. Bu projeye katılacak takımlar ise şöyle: Man. United, Liverpool, Man. City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcelona, R. Madrid, A. Madrid, Inter Milan, Milan, Juventus.