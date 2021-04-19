Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Denizli'de (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Denizlispor'da Teknik Direktör ile yollar ayrıldı. Takımın yeni teknik direktörü ise oldu. Denizlispor 'de topladığı 26 puanla son sırada bulunuyor.

    Tandoğan Denizli'de

    Denizlispor'da Teknik Direktör Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı. Takımın yeni teknik direktörü ise Ali Tandoğan oldu. Denizlispor Süper Lig'de topladığı 26 puanla son sırada bulunuyor.

    ZAFER GALLEGO'NUN
    Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu, Jose Manuel Diaz Gallego kazandı. Turun son etabını ise M.Cavendish ilk sırada tamamladı. Şampiyona kupasını Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu verdi.

    KEREM MAAŞINI ŞİMDİDEN ÇIKARDI!
    Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu Göztepe maçında yaptığı hat-trickle futbolseverlerin alkışı topladı. Genç Aslan 6. golüne imza attı. Yıllık 850 bin liraya oynayan Kerem Aktürkoğlu, takımın en az kazanan oyuncusu… Kulüple 4 yıllık mukavelesi bulunan genç yetenek, Göztepe maçının kazandırarak neredeyse 4 yıllık maaşını karşılaşmış oldu.

        ÇİZME'DEN FLAŞ VİDAL İDDİSAI!
        Calcıomercato, yeni sezonda yolların ayrılması gündemdeki Şilili yıldız Arturo Vidal'in talipleri arasında Galatasaray'ın da öne çıktığını belirtti.

        TERİM'DEN FERNANDES'E ÖZEL TEBRİK!
        Cimbom'un yıldız orta sahası Gedson Fernandes, Göztepe maçında yüzde 96 pas yüzdesi yakaladı ve 12 ikili mücadele kazandı. Terim onu özel olarak tebrik etti.

        DUYGULARIMA ZOR HAKİM OLDUM!
        Uzun bir sakatlık sonrası Hatay maçının son dakikalarında oyuna giren Abdülkadir Ömür, "Oyuna alınacağımı duyunca duygularıma zor hakim oldum" dedi.

            AKHİSARSPOR'UN! ÜMİTLERİ TÜKENİYOR
            TFF 1. Lig'de düşme hattında yer alan Akhisarspor evinde play-off hesapları yapan Altınordu ile 1-1 berabere kaldı. Akigolar, 8. dakikada Enis Destan'ın golüyle geriye düştü. Delarge, 68. dakikada beraberlik golünü kaydetti. Akhisarspor'un bitime 3 hafta kala ligde kalma umutları artık iyice azaldı.

            AVRUPA SÜPER LİGİ İÇİN GERİ SAYIM!
            Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin Şampiyonlar Ligi yerine oluşturmak istediği Avrupa Süper Ligi için son aşamaya gelindi. Bu projeye katılacak takımlar ise şöyle: Man. United, Liverpool, Man. City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcelona, R. Madrid, A. Madrid, Inter Milan, Milan, Juventus.

            F.BAHÇE AVRUPA 3.'SÜ
            Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunu 3. tamamladı. Fenerbahçe, 3.'lük maçında Sopron Basket'i 64-58 yendi ve organizasyonu 3. tamamladı.

                KASIMPAŞA KAÇTI ANTEP YAKALADI
                Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep evinde konuk ettiği Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı. İlk yarıyı 5. dakikada Thelin'in golüyle önde tamamlayan Kasmpaşa, 58'de yine Thelin'in golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Ancak ev sahibi Gaziantep 63'te Dicko, 84'te Muhammed Demir'in golleriyle skoru eşitlemeyi başardı: 2-2.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Spor Ali Tandoğan Denizli'de (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)